Минздрав опубликовал новые рекомендации для лечения пациентов с COVID-19

Министерство здравоохранения России выпустило новую версию методических рекомендаций для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

В раздел о противовирусном лечении COVID-19 добавили информацию о новых препаратах, таких как «Молнупиравир», «Мир-19».

Кроме того, в раздел рекомендаций по профилактике коронавируса внесли вакцину для подростков от 12 до 17 лет «Гам-КОВИД-Вак-М» («Спутник-М»).

«Теперь в раздел «Этиология, патогенез и патоморфология» включена информация о новом варианте коронавируса «Омикрон», а также актуализирована информация в разделах «Эпидемиологическая характеристика» и «Клинические особенности», — говорится в сообщении.

Документ призван обеспечить оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19 по единым протоколам на всей территории Российской Федерации, уточнили в Минздраве.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус в колонке для «Известий», опубликованной 26 декабря, написал, что мировое сообщество может положить конец пандемии COVID в 2022 году. Он подчеркнул необходимость того, чтобы все страны, работая сообща, к середине 2022 года достигли глобальной цели — вакцинации 70% населения мира.

24 декабря президент России Владимир Путин указал на то, что эпидемия COVID-19 не отступила, количество ежедневных новых случаев заболевания и потерь еще велико. Он призвал контролировать вопросы здравоохранения и комплекс мер против коронавируса, в том числе в период новогодних праздников.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.