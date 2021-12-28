Жители Японии устраняют последствия мощного снегопада

В Японии ликвидируют последствия сильнейшего снегопада. Местами высота сугробов достигает 70 см. Это абсолютный рекорд за всю историю метеонаблюдений, передает телеканал «Известия». Непогода привела к сбоям в работе транспорта. В общей сложности были отменены более ста внутренних рейсов. В снежную ловушку попали поезда. Почти 200 человек были вынуждены ночевать в вагонах. Некоторые регионы остались без электричества.

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