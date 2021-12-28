Вирусологи назвали защищающий от штамма «Омикрон» иммунитет

Группоспецифичный иммунитет, который образуется у людей при контакте с разными вариантами коронавируса, сможет защитить организм от омикрон-штамма COVID-19. Такое мнение выразили в понедельник, 27 декабря, в интервью URA.RU профессор, вирусолог Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко и вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков.

По словам Бутенко, сочетание различных генотипов вируса вызывает образование коллективного группоспецифичного иммунитета.

«Люди могут встречаться не один раз, а два раза, и не с одним каким-то вариантом коронавируса, а с двумя и тремя в течение какого-то периода. Это будет обеспечивать коллективный иммунитет наряду с вакцинацией», — отметил он.

Специалист центра имени Н.Ф. Гамалеи также добавил, что таким образом будут создаваться группоспецифические иммунитеты, защищающие от разных вариантов COVID-19.

Его точку зрения разделяет и Петр Чумаков. Вирусолог подчеркнул, что S-белок у «Омикрона» изменился настолько, что его хуже узнают антитела, которые формируются после вакцинации. Однако, помимо этого вида белка, вирусы обладают рядом других антигенов, и после перенесенной болезни у человека образуются антитела на все эти антигены.

«Поэтому, когда он сталкивается с «Омикроном», то он уже защищен, потому что другие антигены начинают работать», — заметил Чумаков.

Он подчеркнул, что это группоспецифический иммунитет, который относится ко всей группе присутствующих в коронавирусе антигенов.

Ранее врачи и ученые из различных университетов, включая Гарвардскую школу общественного здравоохранения имени Т.Х. Чана и Королевский колледж Лондона, в сотрудничестве с компанией ZOE, занимающейся наукой о здоровье, выяснили, что одним из ключевых симптомов коронавирусного штамма «Омикрон» может стать сыпь двух видов. Одна разновидность похожа на припухлость пальцев рук и ног от обморожения без зуда, вторая — типа потницы с сильным зудом.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.