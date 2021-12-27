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В Свердловской области отменили QR-коды в общественных местах

В Свердловской области до 15 января отменили QR-коды для посещения общепита
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Власти Свердловской области до 15 января отменили требование предъявлять ковид-сертификаты для посещения заведений общепита, салонов красоты, фитнес-центров и детских комнат. Об этом 27 декабря сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев.

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«С завтрашнего дня и до 15 января вход в кафе и рестораны, в фитнес-центры, все отдельно стоящие магазины, а также в салоны красоты, бани и сауны, прачечные и химчистки, детские игровые комнаты будет свободным. Не нужно будет предъявлять никаких документов и справок», — написал он в своем аккаунте в Instagram.

По словам главы региона, кинотеатрам разрешат работать со стопроцентной заполняемостью при условии, что у всех посетителей будут ковид-сертификаты.

Ранее в Свердловской области отменили необходимость предъявления сертификатов о вакцинации в торгово-развлекательных центрах и магазинах с 22 декабря до 20 января. Как тогда отметил Куйвашев, это стало возможным благодаря принятым ранее мерам по борьбе с распространением инфекции, которые показали свою эффективность.

До этого, 26 ноября, в Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для граждан старше 60 лет. Уточнялось, что этой категории граждан необходимо ввести первый компонент вакцины до 27 декабря 2021 года включительно, а второй — до 27 января 2022 года.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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