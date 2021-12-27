В РФ назвали процент посмотревших пресс-конференцию Путина зрителей

Почти 60% телезрителей в городах России с населением от 100 тыс. человек смотрели ежегодную пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, прошедшую 23 декабря. Об этом свидетельствуют данные компании Mediascope.

Среднее количество смотревших пресс-конференцию главы государства, выраженное в процентах от всей телеаудитории, составило 58,6 %. В 2020 году данный показатель составлял 54,6%, а в 2019 году — 50,1 %, приводит ТАСС данные Mediascope.

Отмечается, что каждый пятый телезритель смотрел программу хотя бы в течение одной минуты.

Большая пресс-конференция Путина прошла 23 декабря, встреча продлилась 3 часа 56 минут. В ходе мероприятия глава государства ответил на вопросы и обсудил развитие российских городов, значимость инфраструктуры, социально ориентированный характер бюджета России, отношения с мировыми лидерами. В ходе пресс-конференции Путин напомнил о прежних не сдержанных обещаниях Североатлантического альянса не продвигаться на восток. Глава государства отметил, что Россию «надули» и нагло обманули.

По словам политолога Сергея Маркова, соцподдержка стала основным направлением развития, указанным президентом в ходе пресс-конференции. Он отметил, что главу государства беспокоит снижение средней продолжительности жизни на полтора года. Путин направил работу всех органов власти на решение демографических проблем. Марков подчеркнул, что сам президент находится в прекрасной физической форме и у него всё в порядке с чувством юмора.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 декабря заявил, что Путин остался доволен прошедшей пресс-конференцией. Российский лидер считает ее достаточно содержательной с точки зрения тех тем, которые были затронуты, добавил Песков.