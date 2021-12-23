Политолог рассказал о главных акцентах пресс-конференции Путина

Соцподдержка стала основным направлением развития, указанным президентом России Владимиром Путиным в ходе пресс-конференции. Такое мнение высказал в четверг, 23 декабря, политолог Сергей Марков.

«Стратегический курс, заявленный Путиным, группируется вокруг семей с детьми, что было подчеркнуто», — отметил эксперт в беседе с Lenta.Ru.

По его словам, главу государства беспокоит снижение средней продолжительности жизни на полтора года. Путин направил работу всех органов власти на решение демографических проблем.

Также в стране ожидают восстановления и значительного роста экономики. По оценке российского лидера, реальные доходы россиян выросли, сообщает телеканал «360».

Марков подчеркнул, что сам президент находится в прекрасной физической форме и у него всё в порядке с чувством юмора. Также Путин пообещал стать адвокатом Деда Мороза, передает НСН.

Марков подчеркнул, что Путин прекрасно владеет материалом. «У России президент, которым можно гордиться», — заключил он.

Пресс-конференция президента России Владимира Путина прошла в 2021 году в 17-й раз. Мероприятие началось в 12:12 мск, а завершилось около 16:08. Таким образом, встреча продлилась 3 часа 56 минут.

В ходе пресс-конференции глава государства обсудил развитие российских городов, значимость инфраструктуры, социально ориентированный характер бюджета России, отношения с мировыми лидерами.

Кроме того, Путин затронул вопросы инфляции, аварийного жилья и поддержки граждан, у которых есть проблемы со здоровьем.