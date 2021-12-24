В Кремле рассказали о впечатлениях Путина от пресс-конференции

Президент России Владимир Путин удовлетворен прошедшей пресс-конференцией, она была достаточно содержательной с точки зрения тех тем, которые были затронуты. Об этом в пятницу, 24 декабря, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«[Общение с журналистами] дало возможность президенту озвучить его позицию по очень и очень многим вопросам», — заявил журналистам Песков.

Большая пресс-конференция Путина прошла накануне, встреча продлилась 3 часа 56 минут. В ходе мероприятия глава государства ответил на вопросы и обсудил развитие российских городов, значимость инфраструктуры, социально ориентированный характер бюджета России, отношения с мировыми лидерами.

Кроме того, Путин затронул вопросы инфляции, аварийного жилья и поддержки граждан, у которых есть проблемы со здоровьем.

По словам политолога Сергея Маркова, соцподдержка стала основным направлением развития, указанным президентом в ходе пресс-конференции. Он отметил, что главу государства беспокоит снижение средней продолжительности жизни на полтора года. Путин направил работу всех органов власти на решение демографических проблем.

Марков подчеркнул, что сам президент находится в прекрасной физической форме и у него все в порядке с чувством юмора.