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В Кремле рассказали о впечатлениях Путина от пресс-конференции

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Президент России Владимир Путин удовлетворен прошедшей пресс-конференцией, она была достаточно содержательной с точки зрения тех тем, которые были затронуты. Об этом в пятницу, 24 декабря, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сбережение народа является одной из важнейших задач»
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Ключевые цитаты

«[Общение с журналистами] дало возможность президенту озвучить его позицию по очень и очень многим вопросам», — заявил журналистам Песков.

Большая пресс-конференция Путина прошла накануне, встреча продлилась 3 часа 56 минут. В ходе мероприятия глава государства ответил на вопросы и обсудил развитие российских городов, значимость инфраструктуры, социально ориентированный характер бюджета России, отношения с мировыми лидерами.

Кроме того, Путин затронул вопросы инфляции, аварийного жилья и поддержки граждан, у которых есть проблемы со здоровьем.

По словам политолога Сергея Маркова, соцподдержка стала основным направлением развития, указанным президентом в ходе пресс-конференции. Он отметил, что главу государства беспокоит снижение средней продолжительности жизни на полтора года. Путин направил работу всех органов власти на решение демографических проблем.

Марков подчеркнул, что сам президент находится в прекрасной физической форме и у него все в порядке с чувством юмора.

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