Пресс-конференция Путина продлилась 3 часа 56 минут

Пресс-конференция президента России Владимира Путина, которая прошла в 2021 году в 17-й раз, продлилась почти четыре часа.

Мероприятие началось в 12:12 мск, а завершилось около 16:08. Таким образом, встреча продлилась 3 часа 56 минут.

На мероприятие были аккредитованы 507 журналистов.

В ходе пресс-конференции глава государства обсудил развитие российских городов, значимость инфраструктуры, социально ориентированный характер бюджета России, отношения с мировыми лидерами.

Кроме того, Путин затронул вопросы инфляции, аварийного жилья и поддержки граждан, у которых есть проблемы со здоровьем.

Вместе с тем, несмотря на отсутствие в этом году свободной аккредитации, на пресс-конференцию были приглашены представители СМИ, признанных иноагентами.

По той же причине в 2020 году пришлось изменить формат пресс-конференции. Так, часть представителей СМИ находились вместе с Путиным в его подмосковной резиденции в Ново-Огарево, а другая часть общалась с ним по видеосвязи из Центра международной торговли в Москве. Помимо журналистов, задать свои вопросы главе государства могли и россияне. Таким образом, одновременно с беседой со СМИ состоялась и традиционная прямая линия президента.