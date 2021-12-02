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На ежегодную пресс-конференцию Путина пригласят представителей СМИ-иноагентов

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На ежегодную пресс-конференцию президента России Владимира Путина, которая состоится 23 декабря, будут приглашены представители средств массовой информации, признанных иноагентами. Об этом 2 декабря сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, действительно, они будут нами приглашены, но, конечно, не все, так как их очень много. Но основные СМИ, которые принимают активное участие в освещении президентской тематики, будут приглашены на конференцию совершенно точно. Статус иноагента не является поводом для запрета на работу, и мы, кстати, неоднократно это повторяли», — сказал представитель Кремля.

Также Песков ответил на вопрос о том, существует ли вероятность отмены или переноса данного мероприятия в связи с активным распространением нового штамма коронавируса «Омикрон».

«Мы с вами живем в такое время, что развитие эпидемиологической ситуации, даже в краткосрочной перспективе, может постоянно вносить свои корректировки во все запланированные события. И это касается не только пресс-конференции президента», — заключил пресс-секретарь.

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О том, что 23 декабря Путин проведет ежегодную очную пресс-конференцию в Центральном выставочном зале «Манеж», Песков сообщил днем ранее, 1 декабря. Он также указал, что по причине ограниченного количества мест Кремль не будет делать свободную аккредитацию на мероприятие.

Российский лидер проводит встречу с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно с 2001 года. Мероприятие не проходило только в период, когда Путин занимал пост премьер-министра, то есть с мая 2008 по май 2012 года.

В декабре прошлого года из-за пандемии COVID-19 формат общения президента с журналистами был изменен: часть представителей СМИ находились вместе с Путиным в его подмосковной резиденции в Ново-Огарево, другая часть общалась с ним по видеосвязи из Центра международной торговли, где обычно проходят эти пресс-конференции. Кроме того, вопросы главе государства задавали и простые россияне. Таким образом, одновременно состоялась и традиционная прямая линия президента.

Трансляцию ежегодной пресс-конференции Путина в прошлом году в эфире телеканалов смотрели свыше 7,3 млн россиян, проживающих в больших городах. Она продолжалась 4 часа 29 минут, за это время российский лидер ответил более чем на 50 вопросов журналистов, а также обращений, поступивших в call-центр от граждан.

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