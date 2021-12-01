Путин проведет ежегодную пресс-конференцию 23 декабря

Президент России Владимир Путин проведет ежегодную очную пресс-конференцию в Центральном выставочном зале «Манеж» 23 декабря. Об этом в среду, 1 декабря, сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Количество мест будет ограничено, к сожалению, пятьюстами. Обычно у нас бывает свыше тысячи [журналистов на пресс-конференции], 1100 и так далее. Поскольку количество мест будет ограничено, мы не будем делать свободную аккредитацию», — заявил Песков.

21 октября Песков сообщил, что Путин планирует провести в конце года ежегодную большую пресс-конференцию, а ее формат будет определен в зависимости от развития эпидемиологической ситуации.

Российский лидер проводит встречу с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно с 2001 года, она не проходила, только когда Путин занимал пост премьер-министра, — с мая 2008 года по май 2012 года.

В декабре 2020 года из-за пандемии коронавируса формат общения президента с журналистами был изменен: часть представителей СМИ находилась вместе с президентом в его подмосковной резиденции в Ново-Огарево, другая часть — общалась с ним по видеосвязи из Центра международной торговли, где обычно проходят эти пресс-конференции. Кроме того, вопросы главе государства задавали и простые россияне. Таким образом, одновременно состоялась и традиционная прямая линия президента.

Трансляцию ежегодной пресс-конференции Путина в прошлом году в эфире телеканалов смотрели свыше 7,3 млн россиян, проживающих в больших городах. Она продолжалась 4 часа 29 минут, за это время российский лидер ответил более чем на 50 вопросов журналистов, а также обращений, поступивших в call-центр от граждан.