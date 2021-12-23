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Путин заявил об обмане со стороны НАТО в вопросе нерасширения альянса на восток

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Президент России Владимир Путин, комментируя прежние обещания Североатлантического альянса (НАТО) не продвигаться на восток, заявил, что Россию «надули». Об этом глава государства заявил в ходе большой пресс-конференции 23 декабря.

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«Ни одного дюйма на восток — сказали нам в 90-е годы. Ну и что? Надули. Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже — пожалуйста: в Румынии, в Польше появляются соответствующие системы», — сказал он.

Ранее, 21 декабря, Путин заявил, что размещение элементов противоракетной обороны (ПРО) США вблизи российских границ вызывает беспокойство. По его словам, Москва озабочена тем, что вблизи России идет развертывание элементов глобальной ПРО США. Если эта инфраструктура появится на Украине, то подлетное время ракет до Москвы сократится до 7−10 минут, добавил он.

В тот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что дальнейшее продвижение НАТО к российским границам будет расценено как пересечение «красной линии». Глава российского МИДа подчеркнул, что Россия искренне хочет не допустить негативного развития событий по тем сценариям, которые рисует ряд стратегов альянса.

20 декабря заместитель главы МИД РФ Александр Грушко сообщил, что Москва ответит соразмерно при размещении ударных средств НАТО. По словам дипломата, сейчас существует большая опасность в том, что оборваны контакты по военной линии между Россией и США.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как говорится в документе, страны альянса обязуются исключить присоединение к альянсу Украины и дальнейшее расширение. США должны принять обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в СССР.

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