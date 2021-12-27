В Москве более тысячи пациентов получили препарат от COVID-19 на основе антител

Препарат от коронавируса на основе антител с начала осени получили 1,2 тысячи жителей Москвы. Об этом сообщила в понедельник, 27 декабря, заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Всего за этот период 1,2 тысячи человек получили такую терапию, и у всех она прошла очень хорошо», — отметила Ракова в беседе с «РИА Новости».

По ее словам, в начале осени в пяти специально открытых амбулаторных центрах стали применять данный препарат в лечении пациентов с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, а в ноябре в стационаре кратковременного пребывания на базе больницы Башляевой препаратом на основе антител стали лечить детей с такими же сопутствующими болезнями.

Она уточнила, что высокая эффективность, которую показал препарат, определяется способностью моноклональных антител активно нейтрализовать вирусы.

«На сегодняшний день мы применяем еще очень активно вируснейтрализующие моноклональные антитела. Впервые мы начали их применять летом этого года при заболевании беременных. Беременных, относящихся к высокой группе риска», — добавила Ракова.

Все беременные, кто применял препарат от коронавируса на основе антител, удачно родили детей, добавила она.

17 ноября стало известно, что специалисты Института молекулярной биологии имени Энгельгардта (ИМБ) Российской академии наук (РАН) разработали препарат на основе моноклональных антител, обезвреживающий коронавирус SARS-CoV-2. Эффективность лекарства была доказана в ходе лабораторных испытаний.

По словам директора ГНЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, новый препарат для лечения коронавируса на основе моноклональных антител может быть зарегистрирован в конце следующего года, а исследование лекарства начнется в начале 2022 года.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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