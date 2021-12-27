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На Украине рассказали о попытке выдвинуть Верку Сердючку в президенты

В Киеве рассказали, что Верка Сердючка могла возглавить Украину
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Артист Алексей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, мог выдвинуть свою кандидатуру на выборах в президенты Украины в 2019 году и тем самым помешать Владимиру Зеленскому стать лидером страны. Об этом в воскресенье, 26 декабря, сообщила Журналистка Алеся Бацма.

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Она подчеркнула, что Данилко мог бы также составить серьезную конкуренцию другим кандидатам.

«Андрей Данилко мог быть одним из тех, кто полностью перевернул тогда политический ландшафт, если бы он пошел в президенты», — отметила Бацман.

По ее словам, артисту готовы были оказать финансовую помощь «очень многие люди от разных партий», если бы он все же выдвинул свою кандидатуру.

Журналистка уточнила, что Данилко в отличие от Зеленского пожелал «сохранить себя», поэтому не стал участвовать в выборах.

Перед выборами украинского президента в 2019 году артист Андрей Данилко в интервью «Комсомольской правде в Украине» допускал выдвижение своей кандидатуры. Он сказал, что не видит ничего страшного в том, чтобы заняться политикой, поскольку рок-музыканта Святослава Вакарчука и шоумена Владимира Зеленского уже продвигают в кандидаты на предстоящих выборах.

Зеленский вступил в должность президента Украины с 20 мая 2019 года. В первый тур выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов, во втором туре выборов — победил, набрав 73,22%.

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