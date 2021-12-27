На Украине рассказали о попытке выдвинуть Верку Сердючку в президенты

Артист Алексей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, мог выдвинуть свою кандидатуру на выборах в президенты Украины в 2019 году и тем самым помешать Владимиру Зеленскому стать лидером страны. Об этом в воскресенье, 26 декабря, сообщила Журналистка Алеся Бацма.

Она подчеркнула, что Данилко мог бы также составить серьезную конкуренцию другим кандидатам.

«Андрей Данилко мог быть одним из тех, кто полностью перевернул тогда политический ландшафт, если бы он пошел в президенты», — отметила Бацман.

По ее словам, артисту готовы были оказать финансовую помощь «очень многие люди от разных партий», если бы он все же выдвинул свою кандидатуру.

Журналистка уточнила, что Данилко в отличие от Зеленского пожелал «сохранить себя», поэтому не стал участвовать в выборах.

Перед выборами украинского президента в 2019 году артист Андрей Данилко в интервью «Комсомольской правде в Украине» допускал выдвижение своей кандидатуры. Он сказал, что не видит ничего страшного в том, чтобы заняться политикой, поскольку рок-музыканта Святослава Вакарчука и шоумена Владимира Зеленского уже продвигают в кандидаты на предстоящих выборах.

Зеленский вступил в должность президента Украины с 20 мая 2019 года. В первый тур выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов, во втором туре выборов — победил, набрав 73,22%.