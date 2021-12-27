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Вирусолог не исключил опасность бессимптомного «Омикрона»

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Люди, которые переносят заражение коронавируса бессимптомно, могут представить опасность для окружающих, уверен доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

По его словам, новый штамм «Омикрон» пока не до конца изучен, но, скорее всего, может протекать в организме без симптоматики, как и другие варианты COVID-19.

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«Оборотная сторона бессимптомного течения «Омикрон»-штамма в том, что человек может сам не подозревать, что он носитель [вируса]. Если так случится, то инфицированный человек сможет передать вирус дальше. Те, кто от него заразится, могут заболеть тяжело», — предупредил Аграновский в интервью радио Sputnik 27 декабря.

Как сообщил профессор, среди бессимптомных носителей есть «суперраспространители» вируса, которые могут передать инфекцию десяткам людей.

Защититься от бессимптомных носителей SARS CoV-2 в своем окружении, по словам эксперта, можно только с помощью вакцинации и соблюдения санитарно-гигиенических мер, рекомендованных медиками.

Ранее, 26 декабря, врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов заявил, что наилучшую защиту от «Омикрона» имеют люди с гибридным иммунитетом: те, кто и переболел COVID-19, и привился.

Днем ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко порекомендовал россиянам с коронавирусной инфекцией или подозрением обращаться за медицинской помощью в течение первых трех-четырех дней. Однако это происходит чаще на шестые-седьмые сутки.

По словам министра, зачастую пациенты обращаются к врачу на шестые-седьмые сутки, когда идет фаза развития острого течения болезни и оказание медпомощи крайне затруднено.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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