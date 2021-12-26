Врач заявил об эффективности гибридного иммунитета в борьбе с COVID-19

Наилучшую защиту от штамма коронавируса «Омикрон» имеют люди с гибридным иммунитетом: те, кто и переболел COVID-19, и привился. Об этом 26 декабря заявил врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов.

«Гибридный иммунитет оказался в десятки раз более высоким по эффективности против «Омикрона». Гибридный иммунитет — это комбинация перенесенного заболевания и вакцинации, причем в любом сочетании», — выразил мнение Водовозов в интервью радио Sputnik.

По его словам, заболевание новым вариантом COVID-19 на фоне вакцинации оказывает меньше воздействие на организм, но не обеспечивает полную защиту.

«Хотя вакцины не обеспечивают стопроцентную защиту от инфицирования «Омикрона», но они все-таки дают защиту от тяжелых случаев, от попадания на ИВЛ и летальных исходов», — заявил терапевт.

Также, по мнению эксперта, человек, переболевший прежними штаммами коронавируса не может быть полностью защищен от «Омикрона».

«Прививка двумя дозами вакцины показывает более высокий результат, чем перенесенное заболевание. Но, к сожалению, даже такие показатели ниже по сравнению с тем, какую защиту давали вакцины от штамма «Дельта». Против «Дельты» все вакцины срабатывали очень неплохо», — отметил врач.

Таким образом, заключил Водовозов, гибридный иммунитет — это, скорее всего, «наиболее эффективная защита от «Омикрона» из всех имеющихся и даже теоретически возможных».

Ранее, 24 декабря, профессор политики в области здравоохранения и управления Университета Джорджа Вашингтона Лиана Вэнь заявила, что тканевые маски бесполезны в защите от штамма «Омикрон». Она рекомендовала носить трехслойную хирургическую маску, которая с наибольшей вероятностью защитит от нового штамма, являющегося более заразным, чем другие версии вируса.

Днем ранее генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил, что в связи с особой заразностью «Омикрон»-штамма ревакцинироваться лучше каждые четыре месяца.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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