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Мать девятилетней студентки МГУ ответила на призыв приостановить обучение

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Мать девятилетней студентки Московского государственного университета (МГУ) им. Ломоносова Алисы Тепляковой Наталья в воскресенье, 26 декабря, отреагировала на рекомендацию члена Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ, академика РАО Александра Асмолова приостановить обучение девочки в вузе.

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«Уважаемый господин Асмолов! А вы всем детям, которых травят в образовательных учреждениях за то, что они отличаются, советуете оттуда уйти?» — приводит ее слова «Говорит Москва».

Ранее в этот же день стало известно, что Асмолов направил письмо главе СПЧ Валерию Фадееву, уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой с просьбой приостановить обучение Алисы в МГУ. Он назвал ситуацию «опасным социально-психологическим экспериментом», который может повлечь за собой нарушения психического развития девочки.

В свою очередь отец Тепляковой заявил, что Асмолов не имеет права выступать с заявлениями по поводу учебы его ребенка. Также мужчина заверил, что слова члена СПЧ не имеют никакого отношения к действительности и его заявление является «нарушением неприкосновенности личной жизни».

О том, что школьница из Москвы сдала ЕГЭ в восемь лет, стало известно 9 июля. Она окончила школу № 626, сдала экзамен и получила аттестат за 11-й класс.

В августе сообщалось, что Алиса Теплякова не поступила на бюджетное место на психологическом факультете МГУ. Ее отец рассказал, что девочка будет учиться на договорной основе.

21 декабря девочка сдавала предмет «введение в психологию». По некоторым данным, она неправильно ответила на вопрос и, расстроившись, выбежала из аудитории прежде объявления оценки. В пресс-службе вуза отметили, что комиссия ждала девочку, чтобы сообщить результат, но ее отец Евгений Тепляков «устроил скандал».

Сообщалось, что Тепляков напал на заведующего кафедрой. Сотрудники вуза вызвали полицию, но конфликт удалось разрешить до приезда правоохранителей.

В беседе с «Известиями» отец рассказал, что процедура экзамена была нарушена, также не были озвучены критерии оценки. Девочка была подготовлена для экзамена в устной форме, однако ей не предоставили возможность сдачи в таком формате. По словам Теплякова, его ребенка «полтора часа пытали и удерживали, несмотря на требование родителей вернуть его».

24 декабря уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой заявила, что команда уполномоченного по правам ребенка следит за ситуацией вокруг Тепляковой. По ее словам, семья Тепляковых не должна подвергаться травле. Она добавила, что органы опеки и попечительства не видят угрозы для жизни и здоровья ребенка. Также Алисе и ее родителям могут предоставить бесплатные услуги психологов.

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