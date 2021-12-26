Отец девятилетней студентки МГУ ответил на призыв приостановить обучение ребенка

Отец девятилетней студентки Московского государственного университета (МГУ) им. Ломоносова Алисы Тепляковой Евгений 26 декабря прокомментировал рекомендацию члена Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ, академика РАО Александра Асмолова приостановить обучение девочки в вузе.

По мнению отца Алисы, Асмолов не имеет права выступать с заявлениями по поводу учебы его ребенка.

«С точки зрения действующего законодательства Асмолов не имеет никакого права выступать ни с каким заявлением по поводу нашего ребенка. Мало того что он его никогда не видел и с ним не пересекался, так это еще и нарушение персональных данных и просто неэтично», — заявил Тепляков.

Он также добавил, что это является «нарушением неприкосновенности личной жизни и самое главное, что любые диагнозы, любые заключения возможны только после соответствующей процедуры, а не потому, что он Асмолов».

«Что касается всех остальных вопросов. Если бы ему очень хотелось быть объективным и беспристрастным, на протяжении полугода он имел возможность связаться с родителями — законными представителями ребенка — напрямую», — подчеркнул отец юной студентки.

Также мужчина заверил, что заявления члена СПЧ не имеют никакого отношения к действительности.

«Очень странно, что человек, который возглавлял в мою бытность студентом кафедру психологии личности, позволяет себе подобного рода заявления. Мне хотелось бы, чтобы комиссия по этике дала оценку действиям данного человека», — заключил Тепляков.

Ранее в этот же день стало известно, что Александр Асмолов направил письмо главе СПЧ Валерию Фадееву, уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой с просьбой приостановить обучение Алисы в МГУ. Он назвал ситуацию «опасным социально-психологическим экспериментом», который может повлечь за собой нарушения психического развития девочки.

О том, что школьница из Москвы сдала ЕГЭ в восемь лет, стало известно 9 июля. Она окончила школу № 626, сдала экзамен и получила аттестат за 11-й класс. По словам отца, в возрасте семи лет девочка получила аттестат за девятый класс, затем сдала предметы за 11-й, но документ получила через год по техническим причинам.

В августе сообщалось, что Алиса Теплякова не поступила на бюджетное место на психологическом факультете МГУ. Ее отец рассказал, что девочка будет учиться на договорной основе.

21 декабря девочка сдавала предмет «введение в психологию». По некоторым данным, она неправильно ответила на вопрос и, расстроившись, выбежала из аудитории прежде объявления оценки. В пресс-службе вуза отметили, что комиссия ждала девочку, чтобы сообщить результат, но ее отец Евгений Тепляков «устроил скандал».

Сообщалось, что Тепляков напал на заведующего кафедрой. Сотрудники вуза вызвали полицию, но конфликт удалось разрешить до приезда правоохранителей.

Евгений Тепляков в беседе с «Известиями» изложил свой взгляд на произошедшее. По его словам, процедура экзамена была нарушена, также не были озвучены критерии оценки. Девочка была подготовлена для экзамена в устной форме, однако ей не предоставили возможность сдачи в таком формате. По словам Теплякова, его ребенка «полтора часа пытали и удерживали, несмотря на требование родителей вернуть его».

24 декабря стало известно, что команда уполномоченного по правам ребенка следит за ситуацией вокруг Алисы Тепляковой.

Мария Львова-Белова заявила, что семья Тепляковых не должна подвергаться травле. Она добавила, что органы опеки и попечительства не видят угрозы для жизни и здоровья ребенка. Также Алисе и ее родителям могут предоставить бесплатные услуги психологов.