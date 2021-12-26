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Университет Хопкинса на примере фильма «Один дома» показал работу вакцин

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Университет Джонса Хопкинса фрагментом из фильма «Один дома» показал, как вакцины защищают организм человека от коронавируса.

ВОЗ велела колоться: способны ли бустерные прививки побороть «Омикрон»
И как страны реагируют на распространение нового штамма COVID-19

Так, в аккаунте учреждения в Twitter опубликовано видео, на котором проникших в дом грабителей обозначили штаммами «Дельта» и «Омикрон». В них главный герой картины Кевин запускает банки с краской — «вакцину».

«Препарат» поражает «Дельту», однако «Омикрону» удается уцелеть, но ровно до той поры, как мальчик запускает в него «бустерную дозу вакцины».

«Это мое тело, я должен его защищать!» — сказано в сообщении под роликом.

29 ноября сообщалось, что глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи считает, что бустерная доза вакцины от коронавируса способна защитить от штамма «Омикрон».

30 ноября профессор инфекционных болезней римской больницы Джемелли Роберто Кауда назвал способы профилактики «Омикрона». По его словам, этот вирус могут сдержать самые обычные меры — нужно продолжать носить маски, перчатки, соблюдать социальную дистанцию. Также он добавил, что важно наращивать темпы вакцинации. Как отметил Кауда, в Италии вакцинировано уже более 85% взрослого населения, однако, на его взгляд, необходимо начать вакцинировать третьей дозой.

20 декабря президент Итальянского агентства по лекарственным средствам (Aifa), вирусолог Джорджо Палу сообщил, что для блокировки «Омикрона» количество антител должно кратно превосходить то, которого хватает для нейтрализации первоначальной разновидности вируса.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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