В США назвали способ защититься от нового штамма коронавируса «Омикрон»

Глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи считает, что бустерная доза вакцины от коронавируса способна защитить от нового штамма «Омикрон».

«Если прошло шесть месяцев или более после того, как вы получили вторую дозу мРНК-вакцин компаний Pfizer и Moderna, сделайте бустерную прививку. Если прошло два месяца или более после (введения однокомпонентной вакцины) Johnson & Johnson, получите бустерную дозу», — сказал специалист в беседе с NBC.

Он подчеркнул, что после получения бустерной дозы уровень антител, вероятнее всего, будет достаточно высоким для противостояния «Омикрону».

Ранее в этот же день Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что, согласно предварительным свидетельствам, риск заражения «Омикроном» людей, перенесших COVID-19, повышен. В организации полагают, что вероятность дальнейшего распространения этого штамма на глобальном уровне высока. В связи с этим ВОЗ призвала ускорить темпы вакцинации населения стран и увеличить тестирование туристов, прибывающих из районов, где выявлена передача «Омикрона».

28 ноября Россия ограничила въезд иностранных граждан из ряда африканских стран и Гонконга из-за штамма «Омикрон».

О риске распространения нового штамма коронавируса 24 ноября предупредили британские ученые. Согласно материалу издания Daily Mail, указанная мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса.

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов на следующий день сообщил, что в России этот штамм коронавируса пока не обнаружен. Он также отметил эффективность российских вакцин против коронавируса.

Власти России на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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