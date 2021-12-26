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Врач назвала основные внешние признаки высокого холестерина

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Точно определить содержание холестерина в крови можно только с помощью анализов, однако некоторые признаки могут сигнализировать о его повышенном уровне. Об этом в воскресенье, 26 декабря, пишет Daily Express со ссылкой на британского врача Дебору Ли.

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Так, наличие синильной дуги в глазу — прозрачного куполообразного помутнения белого и серовато-белого цвета на периферии роговицы — может свидетельствовать о высоком уровне холестерина. Врач отметила, что подобные изменения нередко встречаются у пожилых людей, однако, если такая дуга образовалась до 40 лет, необходимо проверить уровень холестерина.

Кроме того, сдать анализы следует при обнаружении желтовато-белых комочков жировых отложений под кожей на внутренних частях верхнего и нижнего века. Эти новообразования могут появляться и у носа, на коленях и локтях.

Также о высоком уровне холестерина говорит контрактура Дюпюитрена.

«Это избыточное развитие соединительной ткани в области сухожилий, обеспечивающих движение четвертого и пятого пальцев ладони, так что вам трудно полностью их выпрямить», — рассказала врач.

Также к признакам высокого холестерина она отнесла плохо прощупываемый пульс.

23 декабря врач-диетолог Елена Соломатина назвала причины повышения холестерина. Так, врач пояснила, что холестерин может повышаться из-за недостатка сна и лишнего веса. Также у пожилых людей он может быть завышен из-за «затухания» репродуктивной функции.

Соломатина добавила, что к провоцирующим факторам относится курение, прием некоторых лекарственных препаратов и неправильное питание.

13 сентября эксперты медицинского учреждения Mayo Clinic рассказали, что признаком повышенного уровня холестерина в крови может являться внезапное онемение конечностей, а также слабость в руках или ногах. Ученые отметили, что высокий уровень холестерина у многих пациентов связан с питанием, в котором присутствует слишком много насыщенных жиров и трансжиров.

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