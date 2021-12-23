Диетолог назвала причины повышения холестерина

Холестерин может повышаться из-за стресса, возраста, недосыпа и неправильного питания. Об этом в четверг, 23 декабря, заявила врач-диетолог Елена Соломатина.

«Когда мы стрессуем, организм компенсаторно начинает вырабатывать больше холестерина, чтобы как-то из них вырабатывались эти гормоны стресса. Надпочечники, скажем, истощены, гормоны не вырабатываются, а холестерин вырабатывается», — рассказала она «Москве 24».

Врач отметила, что холестерин также может повышаться из-за недостатка сна. По словам специалиста, если человек спит достаточное количество часов и вовремя ложится, то у него вырабатывается соматотропный гормон, необходимый для поддержания холестерина в норме.

Кроме того, лишний вес также может стать причиной повышенного холестерина.

«Он провоцирует метаболический синдром, проблемы с печенью. Она начинает покрываться жиром, не может выполнить свою функцию, пытается с этим жиром справиться. Печень не может нормально вырабатывать холестерин», — пояснила Соломатина.

Помимо этого врач рассказала, что у пожилых людей уровень холестерина может повышаться из-за «затухания» репродуктивной функции. Так, у мужчин с возрастом снижается тестостерон, а организм думает, что ему не хватает холестерина, из-за чего производит его больше, чем нужно. То же самое наблюдается и у женщин после менопаузы, пояснила диетолог.

Соломатина добавила, что к провоцирующим факторам относится курение, прием некоторых лекарственных препаратов и неправильное питание.

13 сентября эксперты медицинского учреждения Mayo Clinic рассказали, что признаком повышенного уровня холестерина в крови может являться внезапное онемение конечностей, а также слабость в руках или ногах. Ученые отметили, что высокий уровень холестерина у многих пациентов связан с питанием, в котором присутствует слишком много насыщенных жиров и трансжиров.

22 августа диетолог Дюрдане Кескинер порекомендовала пациентам с высоким уровнем холестерина скорректировать свой рацион, исключив из него твердые жиры, колбасные изделия и фастфуд. По словам эксперта, включение в рацион ряда продуктов, таких как грейпфруты, яблоки, груши, оливковое масло и чаи, способно бороться с холестерином.