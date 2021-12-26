Нобелевский лауреат из ЮАР Десмонд Туту умер в 90 лет

Лауреат Нобелевской премии мира 1984 года архиепископ Десмонд Туту скончался в 90 лет. Об этом в воскресенье, 26 декабря, сообщает канцелярия президента ЮАР.

Уточняется, что Туту умер в Кейптауне, он был последним остававшимся в живых лауреатом Нобелевской премии из Южной Африки.

«Президент Сирил Рамафоса выражает от имени всех южноафриканцев глубокую скорбь в связи с кончиной сегодня, в воскресенье, 26 декабря 2021 года, почетного архиепископа Десмонда Мпило Туту», — говорится в сообщении.

Десмонд Туту — англиканский архиепископ Кейптаунский, активный борец с политикой расовой дискриминации и сегрегации коренного населения страны. В 1984 году стал лауреатом Нобелевской премии мира «за мужество и героизм, проявленные в борьбе против апартеида». В 2013 году Туту получил Темплтоновскую премию.