Приглашенная Путиным в Москву девочка посетила шоу «Лебединое озеро»

Школьница из Ставропольского края Татьяна Т., которую пригласил в Москву президент России Владимир Путин, побывала на премьере ледового шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро». Об этом 25 декабря сообщил телеканал РЕН ТВ.

Зрителям представили иммерсивный ледовый спектакль с масштабными инсталляциями, анимацией, световыми эффектами и акробатическими номерами. После шоу Навка пригласила 13-летнюю Таню на лед, представив ее зрителям.

«Я безумно счастлива, что сегодня она здесь и получила заряд эмоций. Я очень хочу, чтобы ты выздоровела и была с нами каждый Новый год. Я тебя приглашаю», — сказала она, обращаясь к школьнице.

Ранее, 5 декабря, на международном форуме «Мы вместе» Путин принял участие в акции «Елка желаний» и выбрал три шарика с пожеланиями детей, которые он готов исполнить. Среди них была и мечта 13-летней Тани — сходить на «Лебединое озеро» в Мариинском театре.

14 декабря президент исполнил это желание. На следующий день он позвонил школьнице и предложил ей в дополнение к балету «Лебединое озеро» посмотреть одноименный спектакль на льду.

В январе у девочки из многодетной семьи было диагностировано тяжелое заболевание, она проходит лечение в Санкт-Петербурге. Таня окончила хореографическую школу, поступила в музыкальную, увлекается балетом.

Желания других детей, исполнить которые выражал готовность Путин, уже тоже воплощены в жизнь. 21 декабря 14-летний Марк из Подмосковья получил гитару, а 23 декабря семилетний школьник Егор из Воронежской области прокатился на танке Т-90.

Всероссийская предновогодняя акция «Елка желаний» стартовала в России 15 ноября. Заявки начали принимать в полночь, а уже к середине дня их количество составило более 2 тыс., что является абсолютным рекордом за все годы проекта.

«Елку желаний» устанавливают в учреждениях органов власти, волонтерских центрах, на крупных мероприятиях. В акции участвуют дети в возрасте от трех до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья или те, чьи заболевания угрожают жизни, а также сироты, ребята из малообеспеченных семей и пожилые граждане с состоянием здоровья, угрожающим жизни. В роли Деда Мороза выступают политики, бизнесмены, а также чиновники.