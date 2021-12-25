Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры
Общество
В Москве совладельца Чайного дома и следователя арестовали за взятку
Общество
В Томске из единственной неподожженной «Ленты» убрали фейерверки
Общество
В Ростовской области полицейский спас из огня двух местных жителей
Общество
Мурашко заявил о важности диагностики COVID-19 в детских коллективах
Мир
МИД РФ выступил за возобновление переговоров по Приднестровью в формате «5+2»
Общество
Приглашенная Путиным в Москву девочка посетила шоу «Лебединое озеро»
Мир
Захарова отметила важность темы нерасширения НАТО в ходе переговоров с Западом
Спорт
Фигуристы Мишина и Галлямов выиграли чемпионат России в парном катании
Общество
В Минздраве заявили об отсутствии «незавозных» случаев заболевания «Омикроном» в РФ

Приглашенная Путиным в Москву девочка посетила шоу «Лебединое озеро»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Школьница из Ставропольского края Татьяна Т., которую пригласил в Москву президент России Владимир Путин, побывала на премьере ледового шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро». Об этом 25 декабря сообщил телеканал РЕН ТВ.

Добрым путь: в РФ появятся программы страхования волонтеров
О дальнейшей поддержке добровольцев со стороны властей президент заявил на награждении номинатов премии #МыВместе

Зрителям представили иммерсивный ледовый спектакль с масштабными инсталляциями, анимацией, световыми эффектами и акробатическими номерами. После шоу Навка пригласила 13-летнюю Таню на лед, представив ее зрителям.

«Я безумно счастлива, что сегодня она здесь и получила заряд эмоций. Я очень хочу, чтобы ты выздоровела и была с нами каждый Новый год. Я тебя приглашаю», — сказала она, обращаясь к школьнице.

Ранее, 5 декабря, на международном форуме «Мы вместе» Путин принял участие в акции «Елка желаний» и выбрал три шарика с пожеланиями детей, которые он готов исполнить. Среди них была и мечта 13-летней Тани — сходить на «Лебединое озеро» в Мариинском театре.

14 декабря президент исполнил это желание. На следующий день он позвонил школьнице и предложил ей в дополнение к балету «Лебединое озеро» посмотреть одноименный спектакль на льду.

В январе у девочки из многодетной семьи было диагностировано тяжелое заболевание, она проходит лечение в Санкт-Петербурге. Таня окончила хореографическую школу, поступила в музыкальную, увлекается балетом.

Желания других детей, исполнить которые выражал готовность Путин, уже тоже воплощены в жизнь. 21 декабря 14-летний Марк из Подмосковья получил гитару, а 23 декабря семилетний школьник Егор из Воронежской области прокатился на танке Т-90.

Всероссийская предновогодняя акция «Елка желаний» стартовала в России 15 ноября. Заявки начали принимать в полночь, а уже к середине дня их количество составило более 2 тыс., что является абсолютным рекордом за все годы проекта.

«Елку желаний» устанавливают в учреждениях органов власти, волонтерских центрах, на крупных мероприятиях. В акции участвуют дети в возрасте от трех до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья или те, чьи заболевания угрожают жизни, а также сироты, ребята из малообеспеченных семей и пожилые граждане с состоянием здоровья, угрожающим жизни. В роли Деда Мороза выступают политики, бизнесмены, а также чиновники.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021