Путин исполнит мечты трех детей в рамках акции «Елка желаний»

Президент РФ Владимир Путин принял участие в акции «Елка желаний» в ходе церемонии награждения победителей международной премии «Мы вместе».

Участие в мероприятии, которое проходит 5 декабря в «Манеже», глава государства принял по видеосвязи. При помощи одного из ведущих церемонии — юного Егора — президент в прямом эфире «снял» с елки три открытки с желаниями.

Так, 14-летний Марк из Московской области мечтает о гитаре, пятилетний Асор из Бурятии хочет побывать в роли пожарного, а 13-летняя Татьяна из Ставропольского Края желает посетить балет «Лебединое озеро» в Мариинском театре.

«Считай, что ты уже в дороге», — сказал Путин, услышав о мечте девочки.

Днем ранее к акции присоединились вице-премьер Татьяна Голикова, министр культуры Ольга Любимова и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Голикова исполнит желание Максима из Одинцово Московской области, мечтающего побывать в пожарной части и прокатиться на пожарной машине. Любимовой выпало исполнить мечту Дарьи из города Клинцы Брянской области, которая хочет побывать в Большом Московском цирке. Фальков исполнит желание Елизаветы из Санкт-Петербурга, мечтающей посетить Великий Устюг. Также сообщалось, что участие в акции приняли начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова и другие.

За день до этого первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко снял с ели игрушку, на которой было написано желание девочки из Московской области. Она хочет электрогитару.

Всероссийская предновогодняя акция «Елка желаний» стартовала 15 ноября. Заявки начали принимать в полночь, а уже к середине дня их количество составило более 2 тыс., что является абсолютным рекордом за все годы проекта.

«Елку желаний» устанавливают в учреждениях органов власти, волонтерских центрах, на крупных мероприятиях. В акции участвуют дети в возрасте от 3 до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья или те, чьи заболевания угрожают жизни, а также сироты, ребята из малообеспеченных семей и пожилые граждане с состоянием здоровья, угрожающим жизни. В роли Деда Мороза выступают политики, бизнесмены, а также чиновники.

Благотворительный проект «Елка желаний» входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей» и проводится уже в четвертый раз.