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Кириенко подарит электрогитару девочке в рамках проекта «Елка желаний»

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Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в пятницу, 3 декабря, принял участие в проекте «Елка желаний».

В окружении журналистов он снял с ели елочную игрушку, на которой было написано желание девочки из Псковской области.

«Мечтает об электрогитаре. Понял. Пошел искать электрогитару», — сказал Кириенко.

Всероссийская предновогодняя акция «Елка желаний» стартовала в России 15 ноября. Заявки начали принимать в полночь, а уже к середине дня их количество составило более 2 тыс., что является абсолютным рекордом за все годы проекта.

«Елку желаний» устанавливают в учреждениях органов власти, волонтерских центрах, на крупных мероприятиях. В акции участвуют дети в возрасте от трех до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья или те, чьи заболевания угрожают жизни, а также сироты, ребята из малообеспеченных семей и пожилые граждане с состоянием здоровья, угрожающим жизни.

В роли Деда Мороза выступают политики, бизнесмены, а также чиновники.

Благотворительный проект «Елка желаний» входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей» и проводится уже в четвертый раз.

Президент России Владимир Путин участвует в акции с 2018 года.

В декабре 2020 года главе государства досталась открытка от девятилетнего Димы из Челябинска. У мальчика острый лимфобластный лейкоз, он хотел побывать в Москве, покататься на коньках на Красной площади, увидеть Кремль. Путин исполнил мечту мальчика и вышел с ним на лед на Красной площади.

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