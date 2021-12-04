Голикова, Любимова и Фальков присоединились к акции «Елка желаний»

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, министр культуры России Ольга Любимова и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков приняли участие в акции «Елка желаний». Об этом в субботу, 4 декабря, сообщили в Telegram-канале президентской платформы «Россия — страна возможностей».

«Гости Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ присоединились к акции «Елка желаний». Цель акции — подарить ощущение праздника людям, которые вынуждены бороться с жизненными трудностями», — говорится в сообщении.

Гости сняли с новогодней елки игрушки с желаниями участников акции. Так, Голикова исполнит желание Максима Крылова из Одинцово Московской области, мечтающего побывать в пожарной части и прокатиться на пожарной машине.

Любимовой выпало исполнить мечту Дарьи Кармес из города Клинцы Брянской области, которая хочет побывать в Большом Московском цирке. Фальков исполнит желание Елизаветы Степаненко из Санкт-Петербурга, мечтающей побывать в Великом Устюге.

Кроме того, участие в акции приняли начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова и другие.

Днем ранее первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко также принял участие в проекте «Елка желаний». В окружении журналистов он снял с ели елочную игрушку, на которой было написано желание девочки из Псковской области.

Всероссийская предновогодняя акция «Елка желаний» стартовала в России 15 ноября. Заявки начали принимать в полночь, а уже к середине дня их количество составило более 2 тыс., что является абсолютным рекордом за все годы проекта.

«Елку желаний» устанавливают в учреждениях органов власти, волонтерских центрах, на крупных мероприятиях. В акции участвуют дети в возрасте от 3 до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья или те, чьи заболевания угрожают жизни, а также сироты, ребята из малообеспеченных семей и пожилые граждане с состоянием здоровья, угрожающим жизни.

В роли Деда Мороза выступают политики, бизнесмены, а также чиновники.

Благотворительный проект «Елка желаний» входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей» и проводится уже в четвертый раз.