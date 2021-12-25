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За минувшие сутки в России выявили 24 946 случаев COVID-19

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За минувшие сутки в России зарегистрировано 24 946 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 25 декабря, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

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Наибольшее число новых случаев COVID-19 за минувшие 24 часа зарегистрировано в Москве (2714), Санкт-Петербурге (2072) и Московской области (1431).

Число летальных исходов на фоне инфекции за последние сутки составило 981, выздоровели 42 107 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 368 299 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 303 250 летальных исходов, выздоровели 9 222 486 человек.

Днем ранее президент России Владимир Путин заявил, что эпидемия COVID-19 не отступила, число ежедневных новых случаев заболевания и потерь еще велико. Он призвал контролировать вопросы здравоохранения и комплекс мер против коронавируса, в том числе в период новогодних праздников.

23 декабря российский лидер в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что в стране коллективный иммунитет в РФ составляет 59,4%, однако необходим показатель в 80%. Он также выразил надежду на то, что этот показатель будет достигнут во II квартале 2022 года.

17 декабря вице-премьер России Татьяна Голикова указала на то, что власти российских регионов должны наращивать темпы вакцинации от коронавирусной инфекции перед новогодними праздниками. Она отметила, что праздники не должны привести к новому витку заболеваемости в России.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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