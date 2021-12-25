В Бурятии сняли введенный из-за аварии на ТЭЦ региональный режим ЧС

Власти Бурятии сняли режим ЧС регионального уровня, который был введен 23 декабря из-за аварии на ТЭЦ-1. Об этом сообщили в субботу в оперативном штабе республики.

Теперь режим чрезвычайной ситуации действует только на территории города Улан-Удэ, где произошла авария.

«Режим ЧС регионального уровня реагирования вследствие пожара на ТЭЦ-1 перевели на режим ЧС муниципального значения», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что в строй снова введен котел № 8. Подключение котла № 6 планируется в ночь с субботы на воскресенье, добавили в штабе.

Таким образом, по состоянию на 08:00 утра (03:00 мск) в работе находятся пять котлов: № 1, № 2, № 5, № 8 и № 9.

«Дополнительный пар подали на подогреватели, и на утро температура по первой теплотрассе составляет 97,86 градуса, по второй, третьей и четвертой — 97,16 градуса, по пятой теплотрассе — 95,05 градуса. То есть режим стабилизирован», — сообщили в оперативном штабе.

При этом, согласно прогнозу Гидрометцентра, температура воздуха в Улан-Удэ в субботу составляет –21 градус. До конца недели сохранится морозная погода.

Накануне сообщалось, что специалисты приступили к повышению температур в системах отопления Улан-Удэ после восстановительных работ на ТЭЦ-1, длившихся более суток.

23 декабря в оперативном штабе по ликвидации последствий аварии заявили, что в зоне ограниченного теплоснабжения после аварии на ТЭЦ-1 остаются более тысячи жилых домов, в которых проживают 95 тыс. человек. Отмечается, что тепло не подано также в 83 социально значимых объекта, в числе которых детские сады и школы.

В тот же день глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков сообщал о том, что горячее водоснабжение в Улан-Удэ будет полностью восстановлено к субботе.

Авария произошла в ночь на 23 декабря. По информации властей, ее причиной стало короткое замыкание с дальнейшим возгоранием электрической проводки. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожар. Никто в результате происшествия не пострадал. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217.1 УК РФ («Нарушение требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»).