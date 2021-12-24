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В Улан-Удэ начали постепенно повышать температуру в системах отопления

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Специалисты приступили к повышению температур в системах отопления Улан-Удэ после восстановительных работ на ТЭЦ-1, длившихся более суток. Об этом в пятницу, 24 декабря, глава Железнодорожного района Николай Попов сообщил на заседании оперативного штаба о нормализации подачи тепла.

«По Железнодорожному району у нас все в норме. Температура воды повысилась по первой и по четвертой магистралям, <…> циркуляция везде обеспечена, перепад хороший», — сказал Попов.

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Однако, по его словам, трудности у энергетиков по-прежнему возникают в микрорайоне Кирзавод, который ранее был подключен к пятой магистрали.

«Там на дома приходится пока 27–28 градусов», —уточнил глава района.

Кроме того, глава Октябрьского района Андрей Муравьев рассказал о полном запуске шестой магистрали.

«По состоянию на 05:00 (00:00 мск) сегодняшнего дня, подача теплоснабжения возобновлена в 117 домах и 20 объектах социальной сферы», — сообщил Муравьев.

По словам мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова, энергетикам удалось запустить два трансформатора, работа над запуском котлов продолжается, «параметры теплоносителя повышаются».

Градоначальник уточнил, что сейчас котлы на ТЭЦ-1 №№ 1,2 и 5 работают на полную мощность, параметры теплоносителя повышаются.

«Совместно с управляющими компаниями удалось не допустить снижения температуры ниже критической (критическая температура 12 градусов тепла). Восстановлена обстановка в Октябрьском районе, дали поручение запускать горячую воду в этом районе», — сказал Шутенков.

По состоянию на 06:00 (1:00 мск) на ТЭЦ-1 в работе три котлоагрегата, переключение потребителей тепломагистрали № 5 на тепломагистраль № 6 произведено в 19:00 (12:00 мск). В 23:55 подано напряжение от трансформаторов на электропитание оборудования котлов № 8 и № 9, сообщили в штабе.

23 декабря оперативный штаб по ликвидации последствий аварии сообщил, что в зоне ограниченного теплоснабжения после аварии на ТЭЦ-1 остаются более тысячи жилых домов, в которых проживают 95 тыс. человек. Отмечается, что тепло не подано также в 83 социально значимых объекта, в числе которых детские сады и школы.

В тот же день глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков сообщал о том, что горячее водоснабжение в Улан-Удэ будет полностью восстановлено к субботе.

Авария произошла в ночь на 23 декабря. По информации властей, ее причиной стало короткое замыкание с дальнейшим возгоранием электрической проводки. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожар. Никто в результате происшествия не пострадал.

После происшествия в Улан-Удэ был объявлен режим ЧС республиканского масштаба. Сейчас на месте аварии и в городских районах работают оперативные штабы. В ликвидации последствий происшествия задействовано порядка 100 человек.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217.1 УК РФ («Нарушение требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»).

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