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Власти Улан-Удэ назвали причину задымления на ТЭЦ-1

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Задымление на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошло в результате возгорания электрической проводки. Об этом сообщила 23 декабря администрация города.

«На Улан-Удэнской ТЭЦ-1 произошло задымление в результате возгорания электрической проводки», — сказано в заявлении.

Как уточнил мэр города Игорь Шутенков, площадь пожара составила 60 кв. м., было два очага возгорания. Никто в результате происшествия не пострадал.

«Сейчас полным ходом иду работы по устранению последствий аварии. Задействованы все службы и силы города. Для поддержания режима в системе теплоснабжения города специалисты переводят тепловую нагрузку на Улан-Удэнскую ТЭЦ-2», — сказал журналистам глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

По его словам, из-за аварии на ТЭЦ-1 работают только три котла из семи.

Губернатор предупредил, что подача тепла ограничена в Железнодорожном районе республики. Власти попросили жителей не приводить в образовательные учреждения.

На время восстановления деятельности ТЭЦ-1 в городе будет приостановлена работа ряда детских садов и школ, добавил он.

Ранее сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на ТЭЦ-1. Уточняется, что температура теплоносителя составляет 70 градусов.

О возгорании на старейшей теплоэлектроцентрали Бурятии сообщили в ГУМЧС по региону. Информация о пожаре поступила на пульт спасателей в 03:45 (22:45 мск среды). Позже в связи с аварией в Улан-Удэ был объявлен режим ЧС. Сейчас на месте аварии и в городских районах работают оперативные штабы.

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