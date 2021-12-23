Пожар произошел на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ

Возгорание произошло на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ — старейшей теплоэлектроцентрали Республики Бурятия. Об этом 23 декабря сообщается на сайте ГУМЧС по региону.

Уточняется, что информация о возгорании поступила в четверг в 03:45 (22:45 мск среды).

«На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось задымление из подвального помещения турбинного цеха», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

По информации «Известий», возник перебой в подаче горючего и мазута в один из блоков ТЭЦ. Возгорание было незначительное.

В настоящий момент на месте происшествия работает оперативная группа, объявлен сбор оперативного штаба.

В администрации города Улан-Удэ на странице во «ВКонтакте» предупредили о возможном понижении температуры в жилых домах и отсутствии горячей воды.

Ранее, 9 сентября, на территории теплоэлектростанции № 2 в Петропавловске-Камчатском загорелся ангар. Информация о возгорании поступила в 14:17 по местному времени (05:17 мск). Площадь возгорания уточняется. Также сообщается, что погибших и пострадавших нет.