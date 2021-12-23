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В Улан-Удэ ввели режим ЧС из-за аварии на ТЭЦ-1

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Власти года Улан-Удэ в четверг, 23 декабря, объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за возгорания на ТЭЦ-1 — старейшей теплоэлектроцентрали в Бурятии.

«В Улан-Удэ объявлен ЧС в связи с аварией на ТЭЦ-1», — сказано в заявлении администрации города на странице в Instagram.

По информации пресс-службы ПАО «ТГК-14» на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 в 3:27 произошло короткое замыкание с последующим возгоранием в кабельном отсеке 6А, что привело к отключению котлов 6,7,8,9 и турбогенератора 6 и 7.

Сейчас на месте аварии и в городских районах работают оперативные штабы, уточнили в администрации.

О возгорании сообщило ранее в четверг ГУМЧС по Республике Бурятия. По информации «Известии», возник перебой в подаче горючего и мазута в один из блоков ТЭЦ.

Силами МЧС возгорание ликвидировано, идут восстановительные работы. Циркуляция по теплотрассам города осуществляется.

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