Возгорание на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ ликвидировано

Сотрудники МЧС ликвидировали 23 декабря, возгорание на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ. об этом 23 декабря сообщается в Instagram-аккаунте городской администрации.

«Силами МЧС возгорание ликвидировано идут восстановительные работы. Циркуляция по теплотрассам города осуществляется», — говорится тексте.

Уточняется, что на данный момент температура теплоносителя составляет 70 градусов.

Ранее в четверг о возгорании на старейшей теплоэлектроцентрали Бурятии сообщили в ГУМЧС по региону. Информация о пожаре поступила на пульт спасателей в 03:45 (22:45 мск среды). На момент прибытия пожарного подразделения происходило задымление из подвального помещения турбинного цеха.

По информации «Известий», незначительное возгорание произошло из-за перебоя в подаче горючего и мазута в один из блоков ТЭЦ.

В администрации города Улан-Удэ предупреждали о возможном понижении температуры в жилых домах и отсутствии горячей воды.

Позже в связи с аварией в Улан-Удэ был объявлен режим ЧС. Сейчас на месте аварии и в городских районах работают оперативные штабы.