Горячее водоснабжение в Улан-Удэ пообещали восстановить к субботе

Горячее водоснабжение в Улан-Удэ после аварии на ТЭЦ-1 будет полностью восстановлено в субботу. Об этом в четверг, 23 декабря, заявил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.

«Завершить ремонтно-восстановительные работы и полностью восстановить горячее водоснабжение планируется 25 декабря», — сказал он журналистам.

Авария произошла в ночь на 23 декабря. По данным властей, ее причиной стало короткое замыкание с дальнейшим возгоранием электрической проводки. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожар. Никто в результате происшествия не пострадал. Отключены оказались четыре котла. В ликвидации последствий аварии задействованы порядка 100 человек.

После происшествия в Улан-Удэ был объявлен режим ЧС республиканского масштаба. Сейчас на месте аварии и в городских районах работают оперативные штабы.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217.1 УК РФ («Нарушение требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»).

В Следственном комитете (СК) РФ сообщили, что возгорание электросистемы произошло в результате нарушения требований обеспечения безопасности ТЭЦ, в результате чего причинен крупный ущерб свыше 1 млн рублей.