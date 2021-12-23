Без тепла и горячей воды: в Улан-Удэ ввели режим ЧС из-за аварии на ТЭЦ-1

Минувшей ночью на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ (Бурятия) произошло крупное возгорание: площадь пожара составила 60 кв. м. По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание в кабельном отсеке. Пожар удалось ликвидировать, но в результате происшествия жители почти 800 домов остались без тепла и горячего водоснабжения. Подробности о ЧП выясняли «Известия».

Возгорание на ТЭЦ-1

На ТЭЦ-1 в Улан-Удэ в Республике Бурятия произошло возгорание. Сообщение о задымлении поступило в экстренные службы в 03:45 по местному времени (22:45 мск). Ночью пожар был ликвидирован сотрудниками МЧС, его площадь составила 60 кв. м. Причиной случившегося назвали короткое замыкание с последующим возгоранием в кабельном отсеке 6А.

По утверждению мэра города Игоря Шутенкова, обошлось без пострадавших. Из-за ЧП были отключены четыре котла и два турбогенератора, власти сразу приступили к определению масштаба повреждения и порядка подключения котлов к энергоносителю. «Теплотрассу с циркуляции не снимали, ограничиваем горячее водоснабжение», — отметил он.

Без тепла и горячей воды Сотрудники пожарной службы у ТЭЦ-1, где произошел пожар Фото: ТАСС/Андрей Огородник

ТЭЦ-1 — одно из крупнейших предприятий Бурятии, которое более 80 лет служит главным источником тепла и света для жителей Улан-Удэ. Станция обеспечивает тепловой энергией Железнодорожный, Советский и часть Октябрьского района города.

В Бурятии ввели режим ЧС

Из-за аварии на ТЭЦ в республике ввели режим ЧС. По решению главы Бурятии Алексея Цыденова был создан оперативный штаб по ликвидации последствий аварии, начаты ремонтные работы.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, на время проведения восстановительных работ в части районов Улан-Удэ (Железнодорожный, кроме поселков Стеклозавод и Загорск, где работают муниципальные котельные, центральная часть Советского района) снизили подачу тепла, приостановили работу детских садов и школ. Авария не затронула только третий район города — Октябрьский, который снабжается теплом ТЭЦ-2.

В настоящий момент теплоэнергетики переводят нагрузку с ТЭЦ-1 на ТЭЦ-2. «На станции в работе три котла. В ближайшие часы путем подключения дополнительного насосного оборудования будет увеличена скорость циркуляции теплоносителя, что позволит поддерживать температуру теплоносителя по теплотрассе № 5», — пояснили в пресс-службе Территориальной генерирующей компании – 124 (ТГК-14).

Без тепла и горячей воды Машины МЧС РФ у ТЭЦ-1, где произошел пожар Фото: ТАСС/Александр Гармаев

23 декабря в столице республики была зафиксирована температура –30 градусов по Цельсию. По прогнозам метеорологов, морозы сохранятся в ближайшие несколько дней.

Восстановительные работы

Ограничение подачи теплоснабжения в Улан-Удэ коснулось более 790 многоквартирных домов, сообщили в правительстве Бурятии. В восстановительных работах задействованы порядка 100 человек, в том числе сотрудников ТГК-14 и МРСК «Сибирь». На ТЭЦ-1 проводится запуск резервного оборудования.

«Сейчас на ТЭЦ-1 установлен дизель-генератор на мазутные насосы топливно-транспортного цеха, мазутная насосная запущена в работу. (…) Максимальная нагрузка сетевого расхода переведена на Улан-Удэнскую ТЭЦ-2. Температура воды на подаче — 57 градусов, обратка — 51 градус», — рассказали в оперативном штабе.

На Улан-Удэнскую ТЭЦ-1 организована дополнительная поставка мазута, уже прибыло пять цистерн с 320 т топлива. Организована дополнительная поставка жидкого топлива в ближайшие дни. С учетом поступивших цистерн запас мазута составляет 1040 т, и его хватит на три дня, отметили в оперштабе.

Пункты размещения

После пожара на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ развернули 10 пунктов временного размещения (ПВР) на 400 человек, куда могут временно переселиться жители домов, оставшихся без отопления и горячей воды. ВПР организованы на базах гостиниц, находящихся вне зоны ЧС.

Без тепла и горячей воды Вид на ТЭЦ-1, где произошел пожар Фото: ТАСС/Андрей Огородник

Кроме того, отметили в республиканском оперативном штабе, для пострадавших подготовлено 400 тепловых приборов, проведены переговоры с магазинами, где в наличии есть запас тепловых приборов — их можно будет взять под гарантийное письмо.

В настоящее время для организации размещения людей в ПВР подключаются спасатели и волонтеры. Прежде всего, по словам начальника управления по чрезвычайным ситуациям администрации Улан-Удэ Валерия Вильдавского, они будут «обращать внимание на дома, где живут ветераны, пожилые люди и многодетные семьи».

Из-за ограничения подачи тепла в городе приостановили работу 19 детских садов. Школы с середины декабря работают на дистанционном режиме обучения из-за подъема уровня заболеваемости ОРВИ.

Кроме того, в зону ограничения подачи тепла попал социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних. Пока температура внутри помещений остается в пределах нормы. В случае ее понижения, отметил заместитель министра социальной защиты населения Бурятии Анатолий Кириллов, в здание будут доставлены дополнительные обогревательные приборы. При необходимости детей переведут в другие учреждения.

Без тепла и горячей воды Энергетики во время ликвидации последствий пожара на ТЭЦ-1 Фото: ТАСС/Александр Гармаев

Также в зоне обслуживания ТЭЦ-1 находятся больница Железнодорожного района, куда временно приостановлена госпитализация, и городские поликлиники № 1 и 6. По словам министра здравоохранения республики Евгении Лудуповой, к ним дополнительно направлены машины для обслуживания пациентов на дому, в полном объеме обеспечены необходимые средства обогрева. Медики прорабатывают план маршрутизации пациентов в медучреждения, где нет перебоев с теплоснабжением.

Прокуратура начала проверку

Прокуратура Бурятии начала проверку по факту пожара на ТЭЦ-1, в результате чего в части районов Улан-Удэ была снижена подача тепла и отключена горячая вода. На теплоэлектростанцию выехала прокурор республики Галина Ковалева.

Прокурору предстоит проверить информацию местных СМИ о том, что пожарных не сразу пустили на территорию ТЭЦ-1 для тушения возгорания. Данные об этом подтвердил и зампред правительства Бурятии Евгений Луковников. В то же время в пресс-службе правительства республики отметили, что персонал ТЭЦ­ действовал согласно установленным регламентам и инструкциям.

«Для работы пожарных нарядов во время ликвидации аварийных ситуаций в целях обеспечения безопасности спасателей необходимо обесточить работающие электроустановки, и только после этого осуществляется допуск на место устранения возгорания. С этим и было связано ожидание наряда спасателей у ТЭЦ-1», — рассказали в пресс-службе.

СКР возбудил дело

После пожара на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Без тепла и горячей воды Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Ночью 23 декабря на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 произошло короткое замыкание с последующим возгоранием силовых проводов в кабельном отсеке, питающим щит управления. Это привело к отключению четырех отопительных котлов и турбогенератора в условиях низкой температуры окружающей среды в городе до – 30 градусов Цельсия. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217.1 УК РФ («Нарушение требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса») , — говорится в сообщении.

В ведомстве посчитали, что возгорание в кабельном отсеке произошло в результате нарушения требований безопасности. На месте работают следователи — фиксируют следы аварии и изымают необходимую документацию. Ущерб, причиненный в результате ЧП, оценили в сумму свыше 1 млн рублей.

Восстановление теплоснабжения планируется 25 декабря

Восстановление теплоснабжения в Улан-Удэ планируется 25 декабря, сообщил первый заместитель генерального директора ПАО «ТГК-14» по технической политике Юрий Дорфман. По его утверждению, в субботу на ТЭЦ будут работать шесть из семи котлов — «для поддержания необходимых параметров теплосети этого будет достаточно», пока работают всего три котла. Кроме того, планируется возобновление подачи горячей воды.

В настоящий момент теплоэнергетики запустили два резервных котла на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ для поддержания параметров теплоносителя. По словам зампреда регионального правительства Евгения Луковникова, третий котел был резервным, и «буквально через два-три часа он будет выдавать тепло и будет запущен в схему».

Глава Бурятии прервет поездку в Сирию

Глава Бурятии Алексей Цыденов прервет командировку в Сирию из-за пожара на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ . Об этом он заявил в видеообращении, распространенном пресс-службой правительства республики.

Без тепла и горячей воды Вид на здание ТЭЦ-1, где произошел пожар Фото: ТАСС/Андрей Огородник

Как отметил Цыденов, он вместе с несколькими главами других субъектов РФ, депутатами Госдумы и сенаторами от Совета Федерации находится в Сирии по обращению Министерства обороны, участвует в мероприятиях в рамках взаимодействия двух стран.