Уголовное дело возбуждено после аварии на ТЭЦ-1 в Бурятии

Второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления (СУ) СК России по республике Бурятия возбудил уголовное дело после аварии, произошедшей на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Улан-Удэ. Об этом в четверг, 23 декабря, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Также в ведомстве сообщили, что данное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217.1 УК РФ («Нарушение требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»).

«23 декабря 2021 года ночью на Улан-Удэнской теплоэнергоцентрали № 1 ПАО «ТГК № 14» произошло короткое замыкание с последующим возгоранием силовых проводов в кабельном отсеке, питающем щит управления, что привело к отключению четырех отопительных котлов и турбогенератора в условиях низкой температуры окружающей среды в городе до –30 градусов», — уточнили в следственном управлении СКР.

При этом ущерб, нанесенный в результате возгорания, по данным СК, превышает 1 млн рублей.

На месте инцидента в данный момент идут следственные действия, в частности, правоохранители изымают документы, которые «имеют значение для уголовного дела».

Также проводится сбор доказательной базы, устанавливаются обстоятельства произошедшего, заключили в ведомстве. Кроме того, проверку по факту аварии начала региональная прокуратура.

Авария на старейшей теплоэлектроцентрали Бурятии произошла в ночь на четверг, 23 декабря. По данным властей, ее причиной стало короткое замыкание с дальнейшим возгоранием электрических кабелей. Площадь пожара составила 60 кв. м., было два очага возгорания. Пострадавших нет.

Правительство региона 23 декабря объявило режим чрезвычайной ситуации (ЧС) республиканского уровня из-за аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ

Стало известно, что власти города готовят пункты временного размещения (ПВР) для жителей, чьи дома могут остаться без отопления.

До этого губернатор Республики Бурятия Алексей Цыденов предупредил, что подача тепла ограничена в Железнодорожном районе. На время восстановления деятельности ТЭЦ-1 в городе будет приостановлена работа ряда детских садов и школ, добавил он.

Горячей воды нет в 137 домах и 22 социальных объектах, в том числе четырех школах, двух детсадах, республиканской инфекционной больнице, медцентре, детской поликлинике.

По словам Цыденова, сейчас полным ходом иду работы по устранению последствий аварии. Для поддержания режима в системе теплоснабжения города специалисты переводят тепловую нагрузку на Улан-Удэнскую ТЭЦ-2.