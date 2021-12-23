В Улан-Удэ ввели режим ЧС из-за аварии на ТЭЦ

Правительство Бурятии в четверг, 23 декабря, объявило режим чрезвычайной ситуации (ЧС) республиканского уровня из-за аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ.

«В Улан-Удэ на ТЭЦ-1 произошла авария, введен режим ЧС республиканского уровня», — сказано в заявлении.

На данный момент спасатели МЧС ликвидировали возгорание, идут восстановительные работы. На это время в части районов Улан-Удэ сокращена подача тепла, в первую очередь она коснулась Железнодорожного района. В городе приостановлена работа детских садов и школ.

Горячей воды нет в 137 домах и 22 социальных объектах, в том числе четырех школах, двух детсадах, республиканской инфекционной больнице, медцентре, детской поликлинике.

Власти Улан-Удэ готовят пункты временного размещения (ПВР) для жителей, чьи дома могут остаться без отопления после аварии на ТЭЦ-1.

Авария на старейшей теплоэлектроцентрали Бурятии произошла в ночь на четверг. По данным властей, ее причиной стало короткое замыкание с дальнейшим возгоранием электрической проводки. Площадь пожара составила 60 кв. м., было два очага возгорания. Никто в результате происшествия не пострадал.