В Улан-Удэ после аварии на ТЭЦ-1 готовят пункты временного размещения

Власти Улан-Удэ готовят пункты временного размещения (ПВР) для жителей, чьи дома могут остаться без отопления после аварии на ТЭЦ-1. Об этом 23 декабря сообщил градоначальник Игорь Шутенков.

«Мы сейчас определяем точки ПВР. В случае неблагоприятной ситуации будем отселять людей. Октябрьский район — под отоплением; Советский, где есть муниципальные котельные, — под отоплением. Там определяем точки ПВР», — сказал мэр журналистам.

До этого губернатор Республики Бурятия Алексей Цыденов предупредил, что подача тепла ограничена в Железнодорожном районе. Власти попросили жителей не приводить в образовательные учреждения. На время восстановления деятельности ТЭЦ-1 в городе будет приостановлена работа ряда детских садов и школ, добавил он.

По его словам, сейчас полным ходом иду работы по устранению последствий аварии. Задействованы все службы и силы города. Для поддержания режима в системе теплоснабжения города специалисты переводят тепловую нагрузку на Улан-Удэнскую ТЭЦ-2.

Авария на старейшей теплоэлектроцентрали Бурятии произошла в ночь на четверг. По данным властей, ее причиной стало короткое замыкание с дальнейшим возгоранием электрической проводки. Площадь пожара составила 60 кв. м., было два очага возгорания. Никто в результате происшествия не пострадал.

Из-за происшествия в Улан-Удэ был объявлен режим ЧС республиканского масштаба. Сейчас на месте аварии и в городских районах работают оперативные штабы.