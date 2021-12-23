Тепло не подано в более чем тысячу жилых домов в Улан-Удэ

В зоне ограниченного теплоснабжения после аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ вечером 23 декабря остаются более тысячи жилых домов, в которых проживают 95 тыс. человек, сообщает оперативный штаб по ликвидации последствий аварии.

Отмечается, что тепло не подано также в 83 социально-значимых объекта, в числе которых детские сады и школы.

«В зоне ограничения теплоснабжения остается 1120 жилых домов (на момент аварии было 1328), 95 тыс. человек (на момент аварии было 105 400), 83 социально-значимых объектов (на момент аварии было 93)», — говорится в сообщении.

Ранее в этот же день глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков сообщал о том, что горячее водоснабжение в Улан-Удэ будет полностью восстановлено к субботе.

Авария произошла в ночь на 23 декабря. По информации властей, ее причиной стало короткое замыкание с дальнейшим возгоранием электрической проводки. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожар. Никто в результате происшествия не пострадал.

После происшествия в Улан-Удэ был объявлен режим ЧС республиканского масштаба. Сейчас на месте аварии и в городских районах работают оперативные штабы. В ликвидации последствий происшествия задействованы порядка 100 человек.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217.1 УК РФ («Нарушение требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»).

В Следственном комитете (СК) РФ сообщили, что возгорание электросистемы произошло в результате нарушения требований обеспечения безопасности ТЭЦ, в результате чего причинен крупный ущерб свыше 1 млн рублей.