МИД РФ назвало условие переговоров с Киевом о продлении транзита газа

Россия готова на переговоры о продлении транзита газа через Украину, однако сначала нужно уточнить все вопросы по закупке этого топлива. Об этом 24 декабря заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

«По понятным причинам переговоры о продлении транзита можно вести только тогда, когда имеется четкое понимание, кто из партнеров будет готов закупать российский газ, в каких объемах и на каких условиях», — сказал дипломат в интервью «РИА Новости», уточнив, что тема транспортировки в данном вопросе вторична.

По словам Полищука, то, что Киев поставил вопрос о продлении договора еще за три года до его истечения, «может преследовать только политические цели».

Он напомнил, что нынешний транзитный контракт действует до 31 декабря 2024 года.

Ранее, 12 декабря, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия по-прежнему привержена роли Украины в качестве транзитного маршрута для газа в Европу. Он добавил, что Германия поможет Украине стать «основным источником возобновляемой энергии и необходимого производства, которое будет на ее основе».

30 ноября эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович сказал, что на перспективы продления транзита через Украину будет влиять ряд факторов, среди которых спрос на российский газ в Европе, ситуация с углем и возобновляемыми источниками энергии в ЕС, цены на топливо и мировой контекст.

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко в интервью Reuters, которое вышло 29 ноября, заявил, что РФ якобы не хочет продлевать договор с Украиной на транзит газа в Европу после 2024 года. Он посетовал, что нет «даже намека» на переговоры о заключении нового контракта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что вопрос о продлении транзита нужно адресовать «Газпрому», и напомнил о словах российского лидера Владимира Путина, который указал, что «для того, чтобы что-то транзитировать, нужно это продать, нужно иметь конечных покупателей в Европе».

Транзитное соглашение между Москвой и Киевом, заключенное на пять лет, предусматривает транзит в 2021–2024 годах по 40 млрд куб. м в год. «Газпром» оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки через территорию Украины.