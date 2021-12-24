Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Кравцов объявил о возвращении школ к очному обучению после праздников
Мир
Bloomberg сообщило о наращивании войск РФ на границе с Украиной
Наука
«Союз-2.1б» со спутниками OneWeb вывезли из испытательного корпуса
Общество
Температура в Оймяконе опустилась до -61
Общество
Ракова заявила об отсутствии планов вводить новые ограничения в Москве
Мир
Япония присоединится к дипломатическому бойкоту Игр в Пекине
Мир
Экс-подполковник СБУ заявил о наличии британских наемников на Украине
Мир
Захарова выразила надежду на соблюдение режима тишины в Донбассе
Мир
Отбывающую срок за коррупцию экс-президента Южной Кореи помиловали
Мир
МИД РФ назвало условие переговоров с Киевом о продлении транзита газа
Сюжет:

МИД РФ назвало условие переговоров с Киевом о продлении транзита газа

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия готова на переговоры о продлении транзита газа через Украину, однако сначала нужно уточнить все вопросы по закупке этого топлива. Об этом 24 декабря заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Дорогой газовой: как РФ и Украина договорились о пятилетнем транзите
Соглашение называют сложным компромиссом, но его могут продлить еще на 10 лет

«По понятным причинам переговоры о продлении транзита можно вести только тогда, когда имеется четкое понимание, кто из партнеров будет готов закупать российский газ, в каких объемах и на каких условиях», — сказал дипломат в интервью «РИА Новости», уточнив, что тема транспортировки в данном вопросе вторична.

По словам Полищука, то, что Киев поставил вопрос о продлении договора еще за три года до его истечения, «может преследовать только политические цели».

Он напомнил, что нынешний транзитный контракт действует до 31 декабря 2024 года.

Ранее, 12 декабря, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия по-прежнему привержена роли Украины в качестве транзитного маршрута для газа в Европу. Он добавил, что Германия поможет Украине стать «основным источником возобновляемой энергии и необходимого производства, которое будет на ее основе».

30 ноября эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович сказал, что на перспективы продления транзита через Украину будет влиять ряд факторов, среди которых спрос на российский газ в Европе, ситуация с углем и возобновляемыми источниками энергии в ЕС, цены на топливо и мировой контекст.

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко в интервью Reuters, которое вышло 29 ноября, заявил, что РФ якобы не хочет продлевать договор с Украиной на транзит газа в Европу после 2024 года. Он посетовал, что нет «даже намека» на переговоры о заключении нового контракта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что вопрос о продлении транзита нужно адресовать «Газпрому», и напомнил о словах российского лидера Владимира Путина, который указал, что «для того, чтобы что-то транзитировать, нужно это продать, нужно иметь конечных покупателей в Европе».

Транзитное соглашение между Москвой и Киевом, заключенное на пять лет, предусматривает транзит в 2021–2024 годах по 40 млрд куб. м в год. «Газпром» оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки через территорию Украины.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021