Путин оценил влияние цифровых технологий на молодежь

В ходе развития человечества новые поколения становятся умнее своих родителей. Об этом в ходе пресс-конференции 23 декабря заявил президент России Владимир Путин, комментируя развитие цифровых сервисов, в том числе в сфере образования.

«Человечество всегда развивается, дети всегда лучше и умнее своих родителей. Образование, особенно в младших группах, основано на играх. Возможности, о которых вы сказали, обязательно должны быть использованы, поэтому мы и развиваем широкополосный интернет в школах и на селе», — указал российский лидер.

По словам Путина, в данном вопросе важно создавать контент, который будет идти на пользу.

«Чтобы реальную жизнь не подменяли сидением в Сети с утра до ночи, чтобы было движение какое-то, чтобы жизнь была полноценной. Сети должны дополнять реальную жизнь, а не вести к тому, чтобы люди уходили в жизнь виртуальную — вот это уже деградация. Должны быть выработаны определенные правила поведения, но делать это надо в процессе диалога», — подчеркнул президент.

Вместе с тем глава государства указал на проблему деструктивной информации для детей в соцсетях. Он отметил, что отсюда идут все негативные явления, в частности трагедии в школах. По словам Путина, более 100 подобных случаев предотвращено за последнее время.

В конце сентября «Известия» выяснили, что школы в 39 регионах России оснастят новыми компьютерами с предустановленным российским ПО. Отмечалось, что приобретаемая техника полностью соответствует требованиям к оборудованию учебных классов, которые определены распоряжениями Министерства просвещения РФ.

В мае премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство намерено увеличить темпы строительства школ, оснащенных современным оборудованием. Кроме того, в стране будет запущена программа стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», направленная на развитие исследований, образований и технологий в российских университетах.

Владимир Путин проводит пресс-конференцию в 17-й раз. На мероприятие аккредитованы 507 журналистов, в том числе представители изданий, признанных в России СМИ-иноагентами.

Президент России проводит встречу с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно с 2001 года. Мероприятие не проходило только в период, когда Путин занимал пост премьер-министра, то есть с мая 2008 по май 2012 года.