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Путин прокомментировал закон об иноагентах

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Президент России Владимир Путин прокомментировал закон об иноагентах в РФ. Глава государства напомнил, что закон об иноагентах придуман в США.

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Путин подчеркнул, что в России не запрещают чью-либо работу, власти хотят, чтобы организации, которые занимаются политической деятельностью в РФ, заявили об источниках финансирования.

«Если вы полагаете, что этого недостаточно и нужно вводить ответственность, <...> ну давайте мы сделаем, как в США — введем уголовную ответственность», — заявил Путин 23 декабря в ходе большой пресс-конференции.

9 декабря глава государства заявил, что инструменты, регулирующие деятельность иноагентов в России, должны быть юридически выверены на предмет, не вредят ли они работе российских НКО. Он отметил, что закон об иноагентах помогает стране сохранить независимость государства от постороннего вмешательства.

В тот же день президент России указал на необходимость оценить, как функционирует и к чему приводит закон об иноагентах. По его словам, работа над соответствующими инициативами требует аккуратности.

3 декабря Путин обсудил закон об иноагентах с главой ЦИК Эллой Памфиловой. Он подчеркнул, что данный закон не должен нарушать права граждан.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что расширение в России списка СМИ-иноагентов не несет угрозы свободе слова. Он также заявлял, что данный закон действует в России для защиты от внешнего вмешательства. Вместе с тем представитель Кремля отметил, что возникающие по этому вопросу споры могут обсуждаться.

Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию в 17-й раз. На мероприятие аккредитованы 507 журналистов, в том числе представители изданий, признанных в России СМИ-иноагентами.

Президент России проводит встречу с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно с 2001 года. Мероприятие не проходило только в период, когда Путин занимал пост премьер-министра, то есть с мая 2008 по май 2012 года.

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