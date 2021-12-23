Путин напомнил о невозможности победить Россию

Россию невозможно победить, ее можно разрушить изнутри, это делали те, кого поддерживали другие страны. Об этом 23 декабря заявил в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, Российскую империю развалили в период Первой мировой войны, и в 90-е годы прошлого века, когда разваливали СССР.

«Это делали те, кто обслуживали чужие интересы, не связанные с интересами русского и других народов», — подчеркнул президент.

Отвечая на вопрос журналиста, упомянувшего о якобы отравлении осужденного блогера Алексея Навального, Путин отметил, что Россия многократно запрашивала Германию информацию о якобы его отравлении.

«Нет ни одного материала, чем это объяснить? Ну ни одного!» — добавил глава государства.

Россия была готова отправить в ФРГ своих специалистов, но ответа не встретила. Германская сторона не отвечала на запросы Москвы, отметил президент.

«Так что про это не нужно говорить, давайте перевернем эту страницу, раз нечего ответить», — сказал Путин.

Он напомнил, что осужденные есть во всех странах. Не надо совершать уголовные преступления и прикрываться политической деятельности, добавил он.

Говоря о реестре СМИ-иноагентов, Путин отметил, что «ничего хорошего в этом нет», но около ста лет назад его приняли в США и он действует в настоящее время. В США 0,034 организаций признаны нежелательными, в России их такое же количество.

Однако в США деятельность такой организации предусматривает до пяти лет тюрьмы. «Мы не запрещаем работу этих организаций, мы хотим, чтобы организации, которые занимаются политической деятельностью в России, заявили об источниках финансирования. Наш закон гораздо более либеральный», — добавил президент.

В России из 200 тыс. организаций только 74 признаны иноагентами, заключил он.

17 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможности помилования блогера Алексея Навального, заявил, что есть определенный порядок, включая признание вины. В феврале Симоновский суд Москвы постановил отменить условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима.

Решение было принято из-за многочисленных нарушений блогером испытательного срока. С учетом проведенного под арестом времени блогер пробудет в тюрьме 2,5 года.

Владимир Путин проводит пресс-конференцию в 17-й раз. На мероприятие аккредитованы 507 журналистов, в том числе представители изданий, признанных в России СМИ-иноагентами.

Президент России проводит встречу с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно с 2001 года. Мероприятие не проходило только в период, когда Путин занимал пост премьер-министра, то есть с мая 2008 по май 2012 года.