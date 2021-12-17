Песков оценил возможность помилования Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможности помилования блогера Алексея Навального, заявил, что есть определенный порядок, включая признание вины.

«Решение данного вопроса — прерогатива осужденного и отбывающего наказание, а также ряда комиссий — сначала в колонии, затем в регионе, потом центральной, а после и главы государства. На этот счет существует определенный порядок, предусмотренный законом: осужденный подает прошение, где говорит о том, что признает вину, указывает, какую именно вину он признает, а дальше всё идет по цепочке. Всё это четко прописано в нашем законодательстве», — отметил 17 декабря Песков в интервью телеканалу RTVi.

2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы постановил отменить условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Решение было принято из-за многочисленных нарушений блогером испытательного срока. С учетом проведенного под арестом времени блогер пробудет в тюрьме 2,5 года.

20 февраля Навальный был признан мировым судом Бабушкинского района Москвы виновным по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ («Клевета»), ему был назначен штраф в размере 850 тыс. рублей. Защита блогера при этом просила оправдать его, а уголовное дело о клевете прекратить. Сам Навальный отказался признавать свою вину.

6 августа ФБК (организация признана в РФ экстремистской, иноагентом и запрещена) и «Штабы Навального» (признаны в РФ иноагентами, экстремистскими организациями и запрещены) были внесены в перечень запрещенных на территории России, Мосгорсуд признал данные организации экстремистскими. Суд при этом постановил обратить имущество ФБК, которое останется после погашения задолженностей перед кредиторами, в собственность государства.

8 августа Навальному было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 239 УК РФ, по факту создания некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Отмечалось, что с 2011 года Навальный с Иваном Ждановым, Леонидом Волковым и иными лицами руководил данной организацией, деятельность которой сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний.

27 сентября в отношении Навального и его соратников возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 282.1 УК РФ («Создание и руководство экстремистским сообществом») и по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ («Участие в экстремистском сообществе»).