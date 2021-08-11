СКР предъявил Навальному новое обвинение

Блогеру Алексею Навальному предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотренного ч. 2 ст. 239 УК РФ по факту создания некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Об этом в среду, 11 августа, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Согласно данным следствия, обвиняемый создал некоммерческую организацию ФБК (признана экстремистской и ликвидирована на территории РФ), которая выполняла функции иностранного агента.

Отмечается, что с 2011 года Навальный с Иваном Ждановым, Леонидом Волковым и иными лицами руководил данной организацией, длительность которой сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний.



«Навальный, Волков, Жданов и иные лица организовали распространение на своих личных страницах в сети Интернет и на страницах ФБК от имени возглавляемой ими некоммерческой организации публикаций, содержащих призывы к участию граждан Российской Федерации в несогласованных митингах в январе текущего года», — говорится в сообщении.

При этом, как отметили в СК, Навальный заранее достоверно знал, что планируемые мероприятия противоправны в связи с действующими ограничениями и без согласования с органами власти их проведение запрещено. Также указывается, что блогер осознавал, что за участие в несогласованных акциях предусмотрена административная ответственность.

В настоящее время расследование указанного уголовного дела продолжается, подчеркнули в СК.

Накануне Петренко сообщила, что СК возбудил уголовное дело в отношении экс-главы ФБК (организация признана в РФ экстремистской, иноагентом и запрещена) Леонида Волкова и экс-главы «Штабов Навального» (признаны в РФ иноагентами, экстремистскими организациями и запрещены) Ивана Жданова.

Их подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.3 УК РФ («Сбор средств и оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации»).

Несмотря на то что ФБК и «Штабы Навального» были признаны экстремистскими, 5 августа в Сети был размещен видеоролик с участием Жданова и Волкова. Фигуранты дела заявили о продолжении их противоправной деятельности и организовали сбор средств для поддержки «Команды Навального», а также призвали людей делать пожертвования по указанной ими ссылке.

ФБК и «Штабы Навального» были внесены в перечень запрещенных на территории России, Мосгорсуд признал данные организации экстремистскими. Суд при этом постановил обратить имущество ФБК, которое останется после погашения задолженностей перед кредиторами, в собственность государства.

После несанкционированных акций, прошедших в ряде российских городов прошедшей зимой, члены и сторонники ФБК, а также «Штабов Навального» стали фигурантами громких уголовных дел. Так, руководителя сети региональных штабов Навального Леонида Волкова заочно заключили под арест по делу о призывах подростков к участию в несогласованных акциях.

В октябре прошлого года Минюст включил ФБК в список НКО — иностранных агентов на основании закона «О некоммерческих организациях». В частности, деньги организации перечисляли компания Star-Doors.Com из США и Roberto Fabio Monda Cardenas из Испании. Всего фонд получил от них более 140 тыс. рублей. Директор фонда Жданов тогда отверг обвинения в иностранном финансировании.