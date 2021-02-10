Суд заочно арестовал Волкова из-за призывов к подросткам участвовать в незаконных акциях

Руководителя сети региональных штабов блогера Алексея Навального Леонида Волкова заочно заключили под арест по делу о призывах подростков к участию в несогласованных акциях. Об этом в среду, 10 февраля, рассказала пресс-секретарь Басманского суда Москвы Ирина Софинская.

«Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Волкова Леонида, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ», — сказала она.

Софинская уточнила, что Волков объявлен в межгосударственный розыск, а мера пресечения в его отношении в виде заключения под стражу избрана на два месяца с момента его задержания на территории России либо с момента его экстрадиции.

Дело в отношении Волкова возбудили 28 января за его попытки вовлечения несовершеннолетних в незаконные акции, прошедшие в ряде регионов России 23 января.

По версии следствия, соратник Навального знал об отсутствии согласований на проведение несанкционированных мероприятий в связи с эпидемиологической ситуацией, однако, несмотря на это, разместил в YouTube публикации с призывами к несовершеннолетним об участии в несогласованных акциях в Москве и других городах.

Позже в январе следователи предъявили ему заочное обвинение и объявили в розыск.

В интернете 21 января запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность подростков в связи с призывами выйти на несанкционированные акции. 20 января было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в незаконных мероприятиях в соцсетях, их адресатами стали несовершеннолетние, в частности дети в возрасте 12–14 лет.