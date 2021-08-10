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Возбуждено новое уголовное дело в отношении Волкова и Жданова

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СК возбудил уголовное дело в отношении экс-главы ФБК (организация признана в РФ экстремистской, иноагентом и запрещена) Леонида Волкова и экс-главы «Штабов Навального» (признаны в РФ иноагентами, экстремистскими организациями и запрещены) Ивана Жданова. Об этом во вторник, 10 августа, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

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«По итогам процессуальной проверки в Главном следственном управлении СК России возбуждено уголовное дело в отношении Леонида Волкова, Ивана Жданова и иных лиц. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (сбор средств и оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации)», — говорится в сообщении СК.

Несмотря на то, что ФБК и «Штабы Навального» были признаны экстремистскими, 5 августа в Сети был размещен видеоролик с участием Жданова и Волкова.

Отмечается, что фигуранты дела заявили о продолжении их противоправной деятельности и организовали сбор средств для поддержки «Команды Навального», а также призвали людей делать пожертвования по указанной ими ссылке.

«Кроме того, они сообщили о способах перечисления денежных средств и криптовалюты в условиях конспирации и анонимности жертвователя от правоохранительных органов.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления», — заключили в СК.

ФБК и «Штабы Навального» были внесены в перечень запрещенных на территории России, Мосгорсуд признал данные организации экстремистскими. Суд при этом постановил обратить имущество ФБК, которое останется после погашения задолженностей перед кредиторами, в собственность государства.

После несанкционированных акций, прошедших в ряде российских городов прошедшей зимой, члены и сторонники ФБК, а также «Штабов Навального» стали фигурантами громких уголовных дел. Так, руководителя сети региональных штабов Навального Леонида Волкова заочно заключили под арест по делу о призывах подростков к участию в несогласованных акциях. Кроме того, суд приговорил к 1,5 года ограничения свободы бывшего юриста ФБК Любовь Соболь за нарушение санитарных норм на несанкционированной акции.

В октябре прошлого года Минюст включил ФБК в список НКО — иностранных агентов на основании закона «О некоммерческих организациях». В частности, деньги организации перечисляли компания Star-Doors.Com из США и Roberto Fabio Monda Cardenas из Испании. Всего фонд получил от них более 140 тыс. рублей. Директор фонда Иван Жданов отверг обвинения в иностранном финансировании.

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