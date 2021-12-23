Путин оценил влияние роста соцрасходов на инфляцию

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции 23 декабря ответил на вопрос журналиста о влиянии роста социальных расходов на показатели инфляции.

По словам российского лидера, это один из ключевых вопросов в сфере сохранения макроэкономической стабильности. В РФ по данному вопросу находят золотую середину, указал глава государства.

«Поговорим и об инфляции, конечно — инфляция 8% ожидается», — уточнил он.

Как подчеркнул президент, России необходимо возвращаться к целевому показателю по инфляции в 4%, тогда как в настоящее время она в 2 раза выше. Он отметил, что если Центральный банк РФ не начнет ужесточать денежно-кредитную политику, экономическая обстановка в России рискует пойти по пути Турции.

«Конечно, можно здесь поругивать Центральный банк, и я знаю... я же каждый день в контакте с коллегами, скажем, из реального сектора экономики. Я знаю, как они ругаются на Центральный банк, и знаю их аргументы… Я знаю неудовлетворенность реального сектора от повышения ставок. Но если этого не делать, то у нас может быть как в Турции, в этом же проблема», — добавил глава государства.

Также в ходе выступления Путин указал на то, что российская экономика все-таки оказалась более мобилизованной и готовой к пандемии коронавируса, чем в других странах. Кроме того, глава государства сообщил о повышении среднемесячной заработной платы в стране. По его словам, бюджет РФ остается социально ориентированным.

В этот же день премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что ситуация с ростом инфляции в России — это отчасти плата за открытость экономики. По его словам, в правительстве знают о росте цен, а инфляция в стране является в основном импортируемой.

7 декабря президент РФ указал на то, что экономическая динамика России в целом позитивная. Он подчеркнул необходимость достижения прироста реальных доходов граждан не ниже чем на 2,5%. По словам российского лидера, главной проблемой экономики на данный момент является рост инфляции. Глава государства отметил, что рост цен носит глобальный характер.

Владимир Путин проводит пресс-конференцию в 17-й раз. На мероприятие аккредитованы 507 журналистов, в том числе представители изданий, признанных в России СМИ-иноагентами.Президент России проводит встречу с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно с 2001 года. Мероприятие не проходило только в период, когда Путин занимал пост премьер-министра, то есть с мая 2008 по май 2012 года.

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