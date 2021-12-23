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Путин ответил на вопрос о влиянии COVID-19 на экономику России

Путин: российская экономика оказалась более готовой к шокам, чем многие другие
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Российская экономика все-таки оказалась более мобилизованной и готовой, чем в других странах. Об этом 23 декабря в ходе пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста из «Интерфакс» о влиянии пандемии коронавируса на экономику.

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По словам российского лидера, экономика РФ восстановилась от последствий пандемии гораздо быстрее, чем другие государства.

«Наша экономика, столкнувшись с вызовами коронавирусной инфекции, необходимыми, вынужденными ограничениями в этой связи в экономике, да и в социальной сфере, все-таки оказалась более мобилизованной и готовой к таким шокам, чем многие другие развитые экономики мира», — отметил Путин.

Он уточнил, что рост ВВП в этом году ожидается на уровне 4,5%. Также растут показатели промышленного производства, темпы увеличения составляют 5%.

Рост урожая показал чуть меньший результат, чем в прошлом году, что связано с погодными условиями. Однако это хорошие показатели, которые дадут стране возможность не только обеспечить себя, но и сохранить экспортный потенциал, указал глава государства.

Как отметил президент, рост инвестиций в Россию в 2021 году ожидается на уровне 6%. Также он указал на сокращение государственного внешнего долга, увеличение международных резервов и рост фонда национального благосостояния. Кроме того, глава государства сообщил о повышении среднемесячной заработной платы в стране.

«Среднемесячная зарплата начала расти в реальном выражении, слава богу. Изменения — и в реальных располагаемых доходах населения. Если был –2%, то в этом году мы ожидаем рост», — подчеркнул он.

17 декабря Путин отметил, что экономика России уже в середине текущего года восстановилась от последствий пандемии коронавируса, это видимый результат всего делового сообщества.

18 октября премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что объем экономики РФ превысил докризисный уровень. Так, за восемь месяцев текущего года валовый внутренний продукт вырос на 4,7%. Кроме того, по словам председателя правительства, быстрыми темпами снижается безработица в стране.

13 октября российский лидер заявил, что по итогам 2021 года Россия может выйти на рекордный рост ВВП. По его словам, вся экономика РФ работает ритмично.

Владимир Путин проводит пресс-конференцию в 17-й раз. На мероприятие аккредитованы 507 журналистов, в том числе представители изданий, признанных в России СМИ-иноагентами. Президент России проводит встречу с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно с 2001 года. Мероприятие не проходило только в период, когда Путин занимал пост премьер-министра, то есть с мая 2008 по май 2012 года.

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