Путин указал на социально ориентированный характер бюджета России

Российский бюджет остается социально ориентированным. Об этом в ходе большой пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин.

«Если посмотреть расходы на здравоохранение и социальную сферу, если взять расходы федерального бюджета и ОМС и регионального бюджета, где-то 1,7 трлн тратится на здравоохранение, рост очевидный», — сказал глава государства.

По его словам, на здравоохранение из федерального бюджета планировалось выделить 3,6 трлн рублей, но в этом году выделили 3,9–4 трлн рублей. Рост бюджета сохраняется, это очевидно, отметил он.

«В следующем году запланировали 4 трлн рублей, но явно будет больше. Это абсолютно объективные цифры, еще и без региональных расходов», — добавил президент.

Как отметил Путин, государство даже в условиях пандемии выстроило работу по поддержке наиболее пострадавших отраслей экономики.

«Мы же не просто деньги выдавали абы кому, мы всё нацеливали на сохранение рабочих мест и поддержку людей с низкими доходами», — подчеркнул он.

Он напомнил, что оказывается помощь семьям с низкими доходами, выплачивается материнский капитал, появились новые варианты соцподдержки.

Как заключил российский лидер, бюджет России — бюджет социальной направленности, нацеленный на развитие.

Ранее глава государства отметил, что российская экономика все-таки оказалась более мобилизованной, чем в других странах. Рост внутреннего валового продукта в этом году ожидается на уровне 4,5%. Также растут показатели промышленного производства, темпы увеличения составляют 5%.

Владимир Путин проводит пресс-конференцию в 17-й раз. На мероприятие аккредитованы 507 журналистов, в том числе представители изданий, признанных в России СМИ-иноагентами.

Президент России проводит встречу с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно с 2001 года. Мероприятие не проходило только в период, когда Путин занимал пост премьера-министра, то есть с мая 2008 по май 2012 года.